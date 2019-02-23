Умер известный комик Броди Стивенс: биография и фильмография актера

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Умер Броди Стивенс - биография и фильмография стендап-комика
Умер известный комик Броди Стивенс / Lifenet

Американский стендап-комик и актер умер на 48 году жизни. Некоторые СМИ говорят, что Стивенс мог совершить самоубийство.

Как сообщает портал TMZ, Броди Стивенс умер в пятницу, 22 февраля, в своем роскошном поместье в Лос-Анджелесе. По словам американских правоохранителей, актер повесился в одной из комнат здания.

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Причина смерти комика сейчас неизвестна, однако инсайдеры рассказывают, что в 2011 году он проходил длительную реабилитацию в психологической клинике. Тогда известный актер страдал биполярным расстройством.

Биография актера Броди Стивенса 

Актер родился 22 мая 1970 года, в семье известного детектива Гарольда Морриса. Всю жизнь прожил в Калифорнии, где и родился. После того, как его родители развелись, когда Стивенсу было восемь лет, он жил с матерью и старшей сестрой в Долине. С детства мечтал заниматься баскетболом, поэтому пренебрег просьбой мамы, которая хотела, чтобы он посещал религиозную школу.

Фильмография комика

"Мальчишник в Вегасе"

В 2009 году актер засветился в киноленте "Мальчишник в Вегасе".

"Броди Стивенс: Наслаждайся этим!"

Совместно со своим другом Заком Галифианакисом он создал успешный комедийный проект "Броди Стивенс: Наслаждайся этим!"

"Впритык"

Актер получил немалую славу, сыграв в фильме "Впритык" с коллегами по цеху из фильма "Мальчишник в Вегасе"

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Теги: LifeStyle Голливуд Потери
Источник: 24 Канал
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