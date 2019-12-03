Корейского актера Чха Ин Ха нашли мертвым

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Актер Чха Ин Ха

Южнокорейский актер умер в возрасте 27 лет. Тело звезды нашли в его доме. Сейчас причины и обстоятельства смерти выясняют. О потере сообщило агентство Fantagio во вторник, 3 декабря.

Компания, работавшая с актером, подтвердила трагическую новость. Fantagio выразили свои соболезнования и попросили поклонников не распускать слухи. Семья актера хочет спокойно попрощаться со звездой. Они решили провести похороны без публичного вмешательства, защищая свою приватность.

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Мы чувствуем себя опустошенными, поскольку вынуждены сообщить такие печальные новости. 3 декабря актер Чха Ин Ха покинул наш мир. Мы по-настоящему расстроены, что должны обнародовать такие трагические свидетельства для тех, кто сегодня так любил и поддерживал его,
– говорится в официальном комментарии агентства.


Актер Чха Ин Ха / Fantagio

Сейчас полиция только выясняет обстоятельства смерти. Предсмертной записки в доме не нашли.

Свою карьеру Чха Ин Ха начал в 2017 году. Он дебютировал как участник актерской группы SURPRISE U под руководством Fantagio Entertainment в 2017 году в короткометражном фильме "You, deep inside of me". Впоследствии снялся в дорамах "Уборка со страстью", "Ты тоже человек?" и "Температура любви".

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Автор: Марина Джура
Теги: Кино LifeStyle Потери Южная Корея
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