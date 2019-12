Корейского актера Чха Ин Ха нашли мертвым

Южнокорейский актер умер в возрасте 27 лет. Тело звезды нашли в его доме. Сейчас причины и обстоятельства смерти выясняют. О потере сообщило агентство Fantagio во вторник, 3 декабря.

Компания, работавшая с актером, подтвердила трагическую новость. Fantagio выразили свои соболезнования и попросили поклонников не распускать слухи. Семья актера хочет спокойно попрощаться со звездой. Они решили провести похороны без публичного вмешательства, защищая свою приватность.

Мы чувствуем себя опустошенными, поскольку вынуждены сообщить такие печальные новости. 3 декабря актер Чха Ин Ха покинул наш мир. Мы по-настоящему расстроены, что должны обнародовать такие трагические свидетельства для тех, кто сегодня так любил и поддерживал его,

– говорится в официальном комментарии агентства.



Актер Чха Ин Ха / Fantagio

Сейчас полиция только выясняет обстоятельства смерти. Предсмертной записки в доме не нашли.

Свою карьеру Чха Ин Ха начал в 2017 году. Он дебютировал как участник актерской группы SURPRISE U под руководством Fantagio Entertainment в 2017 году в короткометражном фильме "You, deep inside of me". Впоследствии снялся в дорамах "Уборка со страстью", "Ты тоже человек?" и "Температура любви".