Умер Дик Дейл – автор музыки к фильму "Криминальное чтиво"

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Умер Дик Дейл – автор музыки фильма Криминальное чтиво
Дик Дейл / Getty Images

Знаменитый американский гитарист Дик Дейл умер в субботу, 16 марта. Причина смерти музыканта, известность которому принес сингл к фильму "Криминальное чтиво", пока неизвестна.

Американский гитарист Дик Дейл умер в 81-летнем возрасте в субботу вечером, 16 марта. О смерти музыканта сообщает издание The Guardian. Информацию о смерти Дика Дейла подтвердил его бас-гитарист Сэм Болле.

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Мировую славу рок-гитаристу принесла музыка, которую он написал в 1962 году, которая называлась Misirlou. Она стала синглом к фильму Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". В 1998 году мелодия Pulp Fiction Misirlou также стала саундтреком к фильмам "Такси".

Дік Дейл помер
Дик Дейл (2000 год) / Getty Images

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Теги: LifeStyle Потери Музыка
Источник: 24 Канал
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