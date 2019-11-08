Умер дизайнер Патрик-Луи Виттон – наследник легендарного бренда

83 Читати новину українською
Умер дизайнер Патрик-Луи Виттон
Умер дизайнер Патрик-Луи Виттон / sannadahlen.com

Во Франции умер представитель одного из самых известных Домов моды Louis Vuitton. На момент смерти дизайнеру Патрику-Луи Виттону было 68 лет.

Соответствующую информацию подтвердили на официальной инстаграм-странице бренда. Пока неизвестно, что стало причиной смерти Патрика-Луи Виттона. В то же время поклонники Louis Vuitton приносят соболезнования семье знаменитого дизайнера.

Читайте также: Умерла певица и актриса Мари Лафоре: что о ней известно

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, особенно с сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками", – говорится в официальном заявлении.

Умер Патрик-Луи Виттон: биография дизайнера

Louis Vuitton – знаменитый французский бренд, известен благодаря изготовлению сумок, чемоданов, одежды и парфюмерии элит-класса. Компания была основана еще в 1854 году Луи Виттоном. За 150 лет, бренд не потерял своей популярности, а даже с появлением новейших технологий большинство процессов выполняются вручную. Чтобы легендарная компания не пришла в упадок, родственники Луи Виттона после его смерти продолжили это дело.

Патрик-Луи Виттон – дизайнер в пятом поколении. После завершения школы знаменитый француз присоединился к семейному делу и стал одним из создателей легендарных сумок Louis Vuitton. В одном из интервью он признался, что не хотел быть модельером, однако в память о своем дедушке не мог отказать в помощи родственникам.

Мои бабушка и дедушка настояли, чтобы я продолжил семейный бизнес. До смерти дедушки всегда говорил: "Нет",
– вспоминал дизайнер.

Однако продолжать семейный бизнес было нелегко. Сначала Патрик-Луи должен был изучить базовую информацию, работая плотником на производстве. И только после этой работы его допустили к изготовлению и разработке брендовых сумок. Специализировался дизайнер на дорожных чемоданах.

"Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году как плотник. Его опыт и страсть к изготовлению чемоданов постоянно обновляли наследие искусства путешествий", – добавили представители бренда.

blog_ava
Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака
сегодня
1458
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Мода Louis Vuitton Потери
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 8 – 10 ноября
сегодня 09:30 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 8 – 10 ноября
Уляна Журба 50
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
7 ноября 14:11 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз 9730
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
7 ноября 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 7112
Сергей Бабкин празднует день рождения: что вы могли не знать о знаменитом артисте
7 ноября 11:28 Сергей Бабкин празднует день рождения: что вы могли не знать о знаменитом артисте
Юлія Михайлова 259
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
6 ноября 15:20 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 1382
Новости
Больше новостей
Залиште відгук