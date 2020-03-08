Умер актер Дэвид Пол: какими ролями он запомнится поклонникам

Внезапная смерть актера и бодибилдера Дэвида Пола потрясла весь мир. И пока фанаты оплакивают кумира, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какой была жизнь и творчество любимца миллионов.

О смерти Дэвида Пола объявили 7 марта. Пока точно неизвестно, почему умер культовый актер, однако его родственники рассказали, что это произошло во сне. На время смерти Дэвиду Полу было 62 года. LifeStyle 24 решил собрать интересные факты из биографии и фильмографии актера, которые следует знать.

Важно: Умер Дэвид Пол – культовый актер-близнец из фильма "Няньки"

Биография Дэвида Пола

Дэвид Пол не дожил всего 2 дня до своего дня рождения. Умер актер, по неофициальным данным, 6 марта, а 8-го он мог отпраздновать с братом Питером 63-летие.



Умер Дэвид Пол – один из знаменитых актеров-близнецов / IMBb

Малой родиной знаменитых братьев-близнецов является город Хартфорт, что в американском штате Коннектикут. Дэвид родился в многодетной семье, где росло четверо детей.

В школьные годы он с братом Питером занимался американским футболом и борьбой. Эти виды спорта и стали первым шагом к бодибилдингу. Уже в 15 лет Дэвид Пол мог с легкостью отжиматься десятки раз и поднимать штангу весом 135 килограммов. А с годами знаменитый американец повысил эту отметку до 230.

Детское хобби привело Дэвида и Питера к первому бизнесу. В конце 1970-х братья-близнецы открыли собственное дело – атлетический зал, который назвали "Дом металла". Однако бизнес долго не просуществовал, ведь Дэвид и Питер Пол переехали в Калифорнию, где начали актерскую карьеру.

Фильмография Дэвида и Питера Пола

Сначала харизматичным бодибилдерам предлагали роли в бюджетных фильмах, которые не приносили им славу. Однако именно такие фильмы привлекли внимание голливудских режиссеров. С 1983 года Дэвид и Пол снялись в успешных комедиях и боевиках, которые получили бешеную популярность не только в США, но и в Украине. Поэтому американцев с легкостью стали называть культовыми звездами.

Пожалуй, наибольшую славу актерам принесла комедия "Няньки", которую знают миллионы отечественных киноманов.

"Няни": смотрите трейлер популярной комедии

Кроме этого, мировую славу им принесли фильмы "Двойные неприятности", "Думай по-крупному", "Варвары", "Вашингтонское такси", "Прирожденные убийцы", "Призрак Голливуда", "Бездушный", "Рыцарь дорог".