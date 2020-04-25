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Умер Дмитрий Дьяченко – американский актер украинского происхождения

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Умер Дмитрий Дьяченко
Умер Дмитрий Дьяченко / Фото: Getty Images

Известный американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко умер в 52-летнем возрасте. Его нашли в собственном доме.

Мир в очередной раз всколыхнула новость о смерти. Ушел из жизни герой фильма "Дневники Чернобыля" Дмитрий Дьяченко. Его тело нашли в квартире в городе Дейтона-Бич, в штате Флорида в США. Об этом сообщает издание TMZ.

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По словам брата Дмитрия, актер не выходил на связь в течение нескольких дней. Родственники позвонили в полицию и попросили проверить, все ли в порядке, ведь очень волновались. Работники правоохранительных органов прибыли на место и обнаружили Дьяченко мертвым.

Сейчас причина смерти неизвестна, однако брат утверждает, что у Дмитрия не было никаких проблем со здоровьем. Сообщается, что смерть актера не связана с коронавирусом и насилием.

Дмитро Дяченко
Умер актер Дмитрий Дьяченко / Фото: Getty Images

Его фильмография насчитывает около четырех десятков фильмов и сериалов. Голосами Дьяченко говорят многие герои мультфильмов и компьютерных игр.

Фильмы с Дмитрием Дьяченко, которые принесли ему популярность

  • "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа"
  • "Дневники Чернобыля" 
  • "Горящие пальмы"
  • "Они наблюдают"
Автор: Кристина Кобак
Теги: Голливуд Потери Кино LifeStyle
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