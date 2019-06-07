Умер Доктор Джон – легенда блюза и шестикратный лауреат Грэмми

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Умер Доктор Джон
Умер Доктор Джон / Twitter / @Dr. John

Американский музыкант Доктор Джон умер на 78 году от сердечного приступа. Трагическое событие произошло рано утром 6 июня в США.

О печальном известии сообщили родные музыканта, которые обнародовали заявление на официальном Twitter-аккаунте Джона.

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Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный победитель Грэмми, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель. Он создал уникальное сочетание в музыке, которое отражало дух его родного Нового Орлеана, который всегда был в сердце
– вспоминают о величественном музыканте родные в сообщении.

Семья поблагодарила всех, кто сопровождал его в течение всей творческой жизни и слушал музыку Доктора Джона, но пока родные просят оставить им немного приватности. Все детали о похоронах и прощании с музыкантам будет сообщено позже.

Что известно о Докторе Джоне?

Малколм Джон Ребеннек-младший (настоящее имя Доктора Джона) родился в Новом Орлеане, где первое время выступал в качестве сессионного музыканта (клавишника и гитариста) под псевдонимом Night Tripper. Впоследствии он перестал выступать с гитарой в результате травмы руки из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием.

Помер Доктор Джон
Доктор Джон, 1992 год / Twitter / @Dr. John

В середине 1960-х музыкант серьезно увлекся культурой вуду и психоделии, и даже подсел на наркотики (до 1989 года у него была зависимость от героина, но после длительного лечения в сообществе "Анонимных наркоманов" он больше не возвращался к наркотическим веществам). Он изменил свое сценическое имя на Dr. John и переехал искать лучшей судьбы в Лос-Анджелесе. Там его знали как одну из самых ярких фигур психоделической музыки тех лет, из-за чего его приглашали для совместных записей с Веном Моррисоном, Эриком Клэптоном, Миком Джаггером и Шер. До сих пор его самым успешным треком считают "Right Place Wrong Time" 1973 года. В общем, за свою карьеру покойный Доктор Джон записал 20 альбомов, где удачно совмещал блюз, рок-н-ролл и психоделический рок.

Помер Доктор Джон
Доктор Джон, 1973 год / Twitter / @Dr. John

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Теги: Новости культуры LifeStyle Новости LifeStyle Потери Новости США
Источник: LifeStyle 24
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