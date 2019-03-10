Умер Джед Аллан – звезда фильмов "Санта-Барбара" и "Беверли-Хиллз, 90210"

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Джед Аллан
Джед Аллан / Instagram / @celebrity.death.news

Знаменитый голливудский актер, которого знают как Сиси Кэпвелла из сериала "Санта Барбара", ушел из жизни в субботу, 9 марта. На момент смерти Джеду Аллану было 84 года.

Любимый актер не одного поколения умер в своем доме в Палм-Дезерт, что в Калифорнии, 9 марта. Об этом сообщает иностранное издание Hollywood News Daily со ссылкой на личную страницу в Facebook сына Джеда Аллана, Рика Брауна.

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Джед Аллан ушел сегодня. На пути своей фантастической актерской карьеры он сыграл отца  – Сиси Кэпвелла  – в "Санта-Барбаре". Его дар был грозной смесью профессионализма и вдохновения... Он был щедрым, добрым, веселым и жестоким, и Бог знает, его любили те, кому посчастливилось разделить с ним сцену",
– написал он.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потери Голливуд
Источник: 24 Канал
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