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Умер Флориан Шнайдер – один из основателей культовой группы Kraftwerk

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Умер Флориан Шнайдер – причина смерти основатель Kraftwerk
Флориан Шнайдер / kraftwerk.fandom

Флориан Шнайдер, который был одним из лидеров Kraftwerk, умер в возрасте 73 лет. Именно группа Kraftwerk в 1970-х годах стояла у истоков электронной музыки.

У Шнайдера было онкозаболевание. Музыкант умер через несколько дней после того, как отпраздновал свой 73-й день рождения, сообщает BBC.

Отметим, что вместе с Ральфом Хюттеру Флориан Шнайдер основал в 1968 году Kraftwerk, который в итоге стал одним из самых новаторских коллективов в истории электронной музыки.

 

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Потери Музыка
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