Умер 27-летний актер Гарри Гейнс – звезда "Американской истории ужасов"

Мир потрясла новость об очередной потере в Голливуде: в возрасте 27 лет скончался перспективный актер, музыкант и модель Гарри Гейнс. Пока точно неизвестно, что стало причиной смерти звезды сериала "Американская история ужасов".

Информацию о потере уже подтвердила мама актера Джейн Бедлер. На инстаграм странице она написала, что Гарри Гейнс умер 7 января. Причины смерти 27-летнего сына она решила не называть, однако отметила, что парень страдал от психических расстройств и зависимости.

К теме: В США умерла 21-летняя рэперка Лексия Алиджай

7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К сожалению, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день своей жизни,

– написала она.

Прощание с актером пройдет в Лос-Анджелесе 12 января. По словам мамы Гарри Гейнса, церемония будет открытой, поэтому все поклонники смогут принять участие в похоронах.

Как известно, родился Гарри Гейнс в Австралии. Однако в юном возрасте он с родителями и братом Сэмом переехал в Великобританию. Еще с детства Гарри хотел повторить славу матери – актрисы Джейн Гейнс, поэтому участвовал в школьных спектаклях и в подростковом возрасте снимался для глянца и рекламы.

В разгар модельной карьеры парень покинул родные места и поселился в США. Там он начал развиваться как актер, снявшись в голливудских сериалах "Американская история ужасов", "ОА" и "Подлый Пит". Гарри Гейнсу пророчили большой успех.