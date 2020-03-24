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Умер иллюстратор Альбер Удерцо, создавший персонажей комиксов Астерикса и Обеликса

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Известный французский художник Альбер Удерцо умер сегодня, 24 марта, в своем доме. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет. Причиной смерти родные назвали сердечный приступ.

О смерти Альбера Удерцо сообщили его родные. Иллюстратору было 92 года. Состояние его здоровья в последнее время только ухудшалось, а причиной смерти стал сердечный приступ. Последние минуты своей жизни он провел в собственном доме во французском городе Нейи-сюр-Сен, недалеко от Парижа.

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"Альбер Удерцо умер во сне в своем доме после сердечного приступа, который не был связан с коронавирусом. Он был очень истощен последние несколько недель", – говорится в официальном сообщении его родных для AFP.

Художник Альбер Удерцо совместно с французским издателем и писателем Рене Госинни создал культовых персонажей комиксов Астерикса и Обеликса, которые более полувека назад покорили сердца миллионов читателей по всему миру. Иллюстратор прекратил свою творческую работу лишь в 2011 году, задолго после смерти коллеги-автора. Именно Альбера Удерцо и Рене Госинни считают основателями современных комиксов, а их история ожила не только на бумаге, но и на экранах в самых известных лентах.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Потери
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