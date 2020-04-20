Умер иллюстратор Джин Дейч, создавший мультфильм "Том и Джерри"

Известный иллюстратор Джин Дейч умер в ночь на 17 апреля. Оскароносному автору мультфильма "Том и Джерри" было 95 лет. Последние минуты своей жизни он провел в своей квартире в Праге. Причину смерти близкие не разглашают.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, умер иллюстратор Джин Дейч, которому принадлежит авторство популярных мультфильмов "Том и Джерри" и "Моряк Папай". О смерти 95-летнего художника объявил его чешский издатель Петр Гиммель. Джин Дейч ушел из жизни в ночь на 17 апреля.

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Представители близкого окружения иллюстратора решили не разглашать причины смерти. Они отметили, что последние минуты своей жизни оскароносный режиссер провел в своей квартире в Праге.

Авторству Джина Дейча принадлежат одни из самых известных мультфильмов, которые покорили детские сердца в разных уголках планеты. Его анимационный короткометражный фильм Munro получил премию Academy Award 1960 года. Он также создал картины "Том и Джерри", "Моряк Папай", "Гиганты", "Хоббиты", "Алису в Париже" и множество других.



Иллюстратор Джин Дейч / Фото из открытых источников

Джин Дейч американец по национальности, большую часть жизни провел в Чехии. Именно в этой стране неожиданно для себя он встретил любимую, которая в будущем родила ему трех сыновей. Все потомки продолжили карьеру отца и работают карикатуристами и иллюстраторами.