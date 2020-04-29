5 самых популярных фильмов с Ирфаном Кханом, которые прославили его на весь мир

29 апреля весь мир потрясла новость: в Индии умер знаменитый актер Ирфан Кхан. Пока Болливуд и Голливуд оправляются от потери, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какие фильмы помогли актеру прославиться.

Как ранее сообщал 24 канал, 53-летний Ирфан Кхан умер в больнице Мумбаи. Эту информацию подтвердили представители актера в официальном заявлении. Что привело к смерти звезды не разглашают, однако известно, что с 2018 года Ирфан Кхан боролся с раком.

Важно: Умер актер Ирфан Кхан – звезда фильма "Миллионер из трущоб"

Актер был популярным не только в Индии, но и во всем мире. Из-за своей харизмы Ирфан Кхан получал по большей части роли злодеев. Однако в его фильмографии есть и немало драматических и лирических ролей. Какие же фильмы прославили Ирхана Кхана в Голливуде – узнавайте в подборке LifeStyle 24.

"Миллионер из трущоб"

Оскароносный фильм про индийского сироту Джамаля Малика вышел на экраны в 2008 году и сразу покорил зрителей и критиков. Кинолента показала, как обычный парень оказался в шае от богатства. Полиция подозревает его в мошенничестве, а на допросе узнает историю его непростой жизни.

Ирфан Кхан сыграл в киноленте "Миллионер из трущоб" роль инспектора полиции, который и вел допрос Джамаля.

Смотрите трейлер к фильму "Миллионер из трущоб": видео

"Жизнь Пи"

Ирфан Кхан сыграл в еще одной киноленте, которую Американский институт киноискусства назвал одной из лучших драм. Речь идет о фильме "Жизнь Пи", вышедшим на экраны в 2012 году. В нем Ирфан получил роль взрослого Пи Пателя, который предлагает знаменитому писателю свою историю о том, как выживал после того, как корабль, на котором он путешествовал с родителями, затонул. Главный герой оказался один на один со стихией и тигром на борту.

Смотрите трейлер к фильму "Жизнь Пи": видео

"Инферно"

За свою карьеру Ирфан Кхан смог поработать со многими легендарными актерами. Так, в киноленте "Инферно" он сыграл с Томом Хенксом.



Ирфан Кхан в фильме "Инферно" / Кинопоиск

По сюжету, профессор Роберт Лэнгдом просыпается в больнице Италии. Благодаря медсестре он спасается от нападавших и выясняет, что на него охотятся. Поэтому Роберту приходится выяснить, что случилось и почему он потерял память. Ирфан Кхан сыграл в киноленте Гарри Симса – главу Консорциума.

Смотрите трейлер к фильму "Инферно": видео

"Новый Человек-паук"

Не менее эффектную роль Ирфан Кхан получил в супергеройском фильме "Новый Человек-паук", который вышел на экраны в 2012 году. Там индийский актер предстал в образе доктора Раджида Ратха.

Смотрите трейлер к фильму "Новый Человек-паук": видео

"Ее сердце"

Но одной из знаковых ролей в карьере Ирфана Кхана считают драму "Ее сердце", которая вышла в прокат в 2008 году. Это была одна из первых ролей актера в Голливуде, где он снялся с Анджелиной Джоли.



Ирфан Кхан сыграл в фильме "Ее сердце" / Официальный постер