Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи: известна причина смерти

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Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи / Фото из открытых источников

В понедельник, 26 ноября, умер оскароносный режиссер Бернардо Бертолуччи. Стало известно, что итальянец умер в 78 лет от рака.

Бернардо Бертолуччи умер у себя дома в Риме. Смерть наступила после осложнений от онкологического заболевания. Об этом сообщает издание The Guardian

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Отмечается, что мужчина более 10 лет был прикован к инвалидной коляске в результате неудачной операции по удалению межпозвонковой грыжи.

Легендарные фильмы, которые снял режиссер: "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда", "Последний император", "Ускользающая Красота" и "Двадцатый век".

Трейлер фильма "Последнее танго в Париже": смотрите видео

 

Последняя работа Бернардо Бертолуччи – "Я и ты" (2012 год).

Трейлер фильма "Я и ты": смотрите видео

 

Режиссер получил множество кинонаград: "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, премии Берлинского, Каннского и Венецианского кинофестиваля и многие другие. Кроме того, Бернардо имеет именную звезду на голливудской "Аллее славы".

Бернардо Бертолуччі

Бернардо Бертолуччи получил именную звезду " Аллеи славы"

Теги: LifeStyle Потери Кино
Источник: Lifestyle
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