Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, – СМИ

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Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи
Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи / www.gettyimages.in

Знаменитый оскароносный режиссер Бернардо Бертолуччи скончался на 78 году жизни после продолжительной болезни. Итальянец умер в понедельник, 26 ноября. Детали смерти СМИ не уточняют.

Об этом сообщили в газете La Repubblica.

Причину смерти Бернардо Бертолуччи пока не называют, однако случилось это в Риме. В последние годы режиссер передвигался на инвалидной коляске.

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За свою творческую жизнь режиссер снял такие легендарные ленты, как "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда", "Последний император", "ускользающая Красота" и "Двадцатый век". Свою последнюю работу под названием "Ты и я" Бернардо Бертолуччи выпустил в 2012 году.

За свои творческие достижения Бернардо Бертолуччи удостоился ряда кинонаград. Среди них: "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, премии Берлинского, Каннского и Венецианского кинофестивалей и многие другие. Мужчина также имел именную звезду на голливудской "Аллее славы".

Бернардо Бертолуччи дважды был женат – у него осталась овдовевшая жена Клайре Пепльо, а также двое братьев.

Теги: LifeStyle Кино Потери Новости культуры
Источник: Lifestyle
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