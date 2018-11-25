Умер известный кинорежиссер Николас Роуг – создатель "451 градус по Фаренгейту"

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Николас Роуг
Николас Роуг / www.instagram.com/zorm1960

Британский кинорежиссер и сценарист фильмов "Человек, который упал на землю" и "451 градус по Фаренгейту" Николас Роуг ушел из жизни.

Режиссер умер в пятницу, 23 ноября, в возрасте 90 лет. Свой последний важный юбилей Николас отпраздновал в августе этого года. Как сообщает ВВС, его сын Нико Роуг-младший сказал, что отец умер вечером в кругу семьи.

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Он был настоящим отцом,
– прокомментировал потерю Нико Роуг-младший.

Он участвовал в съемках популярного психологического триллера "А теперь не смотри", научно-фантастического фильма "Человек, который упал на Землю", известной музыкальной драмы Performance ("Представление") и др.

Николас потратил 20 лет своей жизни, будучи обычным оператором, прежде чем ему предложили стать одним из режиссеров известного фильма. Человек, который знал цену собственного успеха, покинул жизнь, оставив позади себя значительные вложения в кинематографию.

Ніколас Роуг
Кинорежиссер Николас Роуг​ / Instagram @bwana3

Теги: LifeStyle Кино Великобритания
Источник: Lifestyle
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