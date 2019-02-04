Умер известный рэпер Децл: в сети опубликовали посмертный клип артиста

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный, как Децл, неожиданно умер в ночь с 2 на 3 февраля. Поклонники артиста до сих пор не могут оправиться от новости. В день погребения рэпера опубликовали его посмертный клип "Inferno".

Пока все поклонники и родственники Децла готовятся к прощанию с ним, сеть постепенно покоряет его посмертный трек. На YouTube-канале появился ролик под названием "Inferno", выход которого анонсировала жена артиста Юля.

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6 февраля, среда, в YouTube на канале Detsl aka Le Truk, около 9 утра откроется новое музыкальное видео, Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши – услышит,

– говорилось в анонсе.

Новая песня по-другому показала творчество Децла. В "Inferno" рэпер не читал текст, а выступил композитором. Ритмичную музыку дополнил эффектный клип о молодом парне, который завершается медитацией под водой.

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Сначала, по замыслу, этот трек, как и вся пластинка под названием μετεμψύχωσις, то есть перевоплощение, переселение душ, должна была стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", – отметили представители Децла.

Посмертный клип рэпера Децла "Inferno": смотрите видео

Рэпер Децл умер в ночь с 2 на 3 февраля. Произошло это в гримерке артиста сразу после его выступления в российском Ижевске. Свидетели рассказывают, что сначала у рэпера начали болеть кисти рук, после чего случился сердечный приступ, который привел к смерти. Похоронят Децла в среду, 6 февраля, на Пятницком кладбище.

Сам певец предвидел свою смерть. Ранее Децл говорил, что в возрасте 35 лет инсценирует смерть и поселится на каком-то острове.

Что известно о Децле?Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс". Дебютный альбом исполнителя "Кто ты?" (2000) входит в наиболее продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.



В Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.