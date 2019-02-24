Умер известный украинский композитор Левко Колодуб

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Умер композитор Левко Колодуб
Умер композитор Левко Колодуб / Коллаж 24 канала

Ушел из жизни выдающийся композитор, народный артист Украины Лев Колодуб. 88-летний профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского умер 23 февраля.

Что известно про Льва Колодуба?

Композитор был одним из лучших мастеров украинской академической музыки и лауреатом Шевченковской премии.

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За свою богатую творческую жизнь он успел написать симфонические и оперные опусы, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку. На основе стихов Тараса Шевченко из "Кобзаря" и под влиянием иллюстраций к нему, композитор создал симфонию-думу "Шевченковские образы" и оперу "Поэт".

Его произведения десятки лет выполняются не только в Украине, но и получили значительный успех среди исполнителей в Германии, США, Канаде, Аргентине, Польше, Болгарии, Румынии, Испании, Греции, Франции, Северной Корее, Китае.

Кроме написания музыки, Колодуб также был педагогом и общественным деятелем. Он возглавлял правление Музыкального фонда Украины, был президентом Ассоциации деятелей духовой музыки Украины Национального всеукраинского музыкального союза и председателем Киевской организации Союза композиторов Украины.

В 2010 году стал лауреатом Шевченковской премии за симфонию №9 "Sensilis moderno" ("Новые ощущения"), симфонию №10 "По эскизам юных лет", и симфонию №11 "Новые берега".

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Теги: Новости Украины Музыка Потери LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 канал
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