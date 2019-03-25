Умер экс-участник группы Walker Brothers Скотт Уокер: что известно о музыканте

34 Читати новину українською
Умер Скотт Уокер - биография, что известно о музыканте Walker Brothers
Умер экс-участник группы Walker Brothers Скотт Уокер (архивное фото) / magicpopblog.wordpress.com

На 77 году жизни скончался известный американский и британский исполнитель Скотт Уокер. За свою жизнь он был не только участником знаменитой музыкальной группы, а также имел большой успех как сольный исполнитель, продюсер и композитор.

Печальную весть о смерти Скотта Уокера сообщили в звукозаписывающей компании 4AD, с которой фронтмен поп-группы Walker Brothers сотрудничал на протяжении 15 лет, сообщают в The Independent.

Читайте также: Умер Ларри Коэн – создатель фильмов ужасов

С прискорбием мы сообщаем о смерти Скотта Уокера ... Уокер был уникальным и задорным титаном в музыкальном авангарде. Дерзкий и тот, кто вызвал сомнение, он писал произведения, которые осмеливаются исследовать уязвимость человека и безбожную темноту, окружающую его,
– говорится на сайте студии 4AD.

Причина смерти 76-летнего Скотта Уокера не указывается. На смерть музыканта и певца уже отреагировали такие легенды мировой музыки, как Том Йорк и Марк Алмонд.

Что известно о Скотте Уокере?

Ноэль Скотт Энджел (настоящее имя Скотта Уокера) родился в 1943 году и вырос в США, но в 1965 году переехал в Великобританию, где через 5 лет получил подданство. В первой половине 60-х, когда он был еще юношей, стал членом популярной группы The Walker Brothers, где прославился с несколькими хитами – The Sun Is not Gonna Shine и Make it Easy on Yourself. Уже с 1967-го начал сольную карьеру, но в 1975 году снова объединился с музыкантами The Walker Brothers, чтобы создать несколько громких хитов.

The Walker Brothers – The Sun Is not Gonna Shine: смотреть видео онлайн

В 1980 Скотт перестал заниматься музыкой и вернулся к ней уже в середине 90-х. В свое время его также часто называли "Сэлинджером поп-музыки", а его песни неоднократно попадали в лучшие музыкальные чарты мира. Что касается личной жизни, то в Уокера остались дочь Ли, внучка Эмми–Ли и его любимая Беверли.

blog_ava
Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
сегодня
58942
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Потери
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 2710
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
24 марта 12:00 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4992
От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
24 марта 11:05 От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
4
Принцессе Евгении – 29: как выглядела внучка Елизаветы II в детстве
23 марта 19:24 Принцессе Евгении – 29: как выглядела внучка Елизаветы II в детстве
1036
Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
23 марта 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
Альона Захарова 661
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук