Умер экс-участник группы Walker Brothers Скотт Уокер: что известно о музыканте

На 77 году жизни скончался известный американский и британский исполнитель Скотт Уокер. За свою жизнь он был не только участником знаменитой музыкальной группы, а также имел большой успех как сольный исполнитель, продюсер и композитор.

Печальную весть о смерти Скотта Уокера сообщили в звукозаписывающей компании 4AD, с которой фронтмен поп-группы Walker Brothers сотрудничал на протяжении 15 лет, сообщают в The Independent.

Читайте также: Умер Ларри Коэн – создатель фильмов ужасов

С прискорбием мы сообщаем о смерти Скотта Уокера ... Уокер был уникальным и задорным титаном в музыкальном авангарде. Дерзкий и тот, кто вызвал сомнение, он писал произведения, которые осмеливаются исследовать уязвимость человека и безбожную темноту, окружающую его,

– говорится на сайте студии 4AD.

It is with great sadness that we announce the death of Scott Walker. Scott was 76 years old and is survived by his daughter, Lee, his granddaughter, Emmi-Lee, and his partner Beverly: https://t.co/awaFXWOkja pic.twitter.com/nd6MYVmWaO — 4AD (@4AD_Official) 25 марта 2019 г.

Причина смерти 76-летнего Скотта Уокера не указывается. На смерть музыканта и певца уже отреагировали такие легенды мировой музыки, как Том Йорк и Марк Алмонд.

So very sad to hear that Scott Walker has passed away, he was a huge influence on Radiohead and myself, showing me how i could use my voice and words. Met him once at Meltdown, such a kind gentle outsider. He will be very missed. https://t.co/v33Ey91hbn — Thom Yorke (@thomyorke) 25 марта 2019 г.

Что известно о Скотте Уокере?

Ноэль Скотт Энджел (настоящее имя Скотта Уокера) родился в 1943 году и вырос в США, но в 1965 году переехал в Великобританию, где через 5 лет получил подданство. В первой половине 60-х, когда он был еще юношей, стал членом популярной группы The Walker Brothers, где прославился с несколькими хитами – The Sun Is not Gonna Shine и Make it Easy on Yourself. Уже с 1967-го начал сольную карьеру, но в 1975 году снова объединился с музыкантами The Walker Brothers, чтобы создать несколько громких хитов.

The Walker Brothers – The Sun Is not Gonna Shine: смотреть видео онлайн

В 1980 Скотт перестал заниматься музыкой и вернулся к ней уже в середине 90-х. В свое время его также часто называли "Сэлинджером поп-музыки", а его песни неоднократно попадали в лучшие музыкальные чарты мира. Что касается личной жизни, то в Уокера остались дочь Ли, внучка Эмми–Ли и его любимая Беверли.