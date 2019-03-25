Умер экс-участник группы Walker Brothers Скотт Уокер: что известно о музыканте
На 77 году жизни скончался известный американский и британский исполнитель Скотт Уокер. За свою жизнь он был не только участником знаменитой музыкальной группы, а также имел большой успех как сольный исполнитель, продюсер и композитор.
Печальную весть о смерти Скотта Уокера сообщили в звукозаписывающей компании 4AD, с которой фронтмен поп-группы Walker Brothers сотрудничал на протяжении 15 лет, сообщают в The Independent.
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С прискорбием мы сообщаем о смерти Скотта Уокера ... Уокер был уникальным и задорным титаном в музыкальном авангарде. Дерзкий и тот, кто вызвал сомнение, он писал произведения, которые осмеливаются исследовать уязвимость человека и безбожную темноту, окружающую его,
– говорится на сайте студии 4AD.
Причина смерти 76-летнего Скотта Уокера не указывается. На смерть музыканта и певца уже отреагировали такие легенды мировой музыки, как Том Йорк и Марк Алмонд.
Что известно о Скотте Уокере?
Ноэль Скотт Энджел (настоящее имя Скотта Уокера) родился в 1943 году и вырос в США, но в 1965 году переехал в Великобританию, где через 5 лет получил подданство. В первой половине 60-х, когда он был еще юношей, стал членом популярной группы The Walker Brothers, где прославился с несколькими хитами – The Sun Is not Gonna Shine и Make it Easy on Yourself. Уже с 1967-го начал сольную карьеру, но в 1975 году снова объединился с музыкантами The Walker Brothers, чтобы создать несколько громких хитов.
The Walker Brothers – The Sun Is not Gonna Shine: смотреть видео онлайн
В 1980 Скотт перестал заниматься музыкой и вернулся к ней уже в середине 90-х. В свое время его также часто называли "Сэлинджером поп-музыки", а его песни неоднократно попадали в лучшие музыкальные чарты мира. Что касается личной жизни, то в Уокера остались дочь Ли, внучка Эмми–Ли и его любимая Беверли.
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