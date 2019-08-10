Умер Эрни Колон – художник комиксов Marvel и DC

54 Читати новину українською
Умер Эрни Колон
Умер Эрни Колон / Фото из открытых источников

Известный американский художник комиксов Эрни Колон, который нарисовал много картин для Marvel и DC, ушел из жизни на 89-м году жизни. Создатель известных иллюстраций долгое время боролся с раком.

О трагедии для киномира и семьи художника сообщается на его личной странице в Facebook.

Читайте также: Умер 20-летний актер Камерон Бойс: известна причина смерти

Долгое сообщение для поклонников и друзей оставили близкие Эрни Колона, сообщив о его смерти сразу на следующий день. Как отмечается в тексте, Эрни Колон умер в своем доме 8 августа в возрасте 88 лет.

Необычайный Эрни Колон умер вчера днем ​​в своем доме в возрасте 88 лет, в окружении семьи, после года борьбы с раком. Наследие, которое он оставляет, невероятное – более, чем 60-летняя карьера в комиксах, не говоря уже о работе, которую он выполнял в других сферах, включая рисование, письмо, лепку... Я не думаю, что было что-то, чего он не мог сделать. Он любил творить – он всегда творил,
– написали на странице Эрни Колона.

Стоит добавить, что художник редактировал такие известные комиксы, что превратились в картины, как "Чудо-женщина", "Флеш", а также "Зеленый фонарь".

 

blog_ava
Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
10 августа
1980
Теги: LifeStyle Потери
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
10 августа 09:40 Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
3636
Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
9 августа 20:00 Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
Ірина Юрковська 346
Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
9 августа 17:07 Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
148
День рождения Уитни Хьюстон: интересные факты о певице
9 августа 11:06 День рождения Уитни Хьюстон: интересные факты о певице
960
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 10-11 августа
9 августа 10:39 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 10-11 августа
334
Новости
Больше новостей
Залиште відгук