Умер Карл Лагерфельд: что известно о знаменитом дизайнере бренда Chanel

Во вторник, 19 февраля, западные СМИ взорвались новостью: умер главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel Карл Лагерфельд.

Смерть 85-летнего кутюрье наступила 19 февраля в одной из больниц Парижа, расположенной в районе Нейи-сюр-Сен. Последние две недели Карл Лагерфельд жаловался на плохое самочувствие, поэтому впервые за 25 лет возглавления бренда Chanel дизайнер не вышел на подиум, отправив свою помощницу Виржини Виар.

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В скорбный для всего мира день журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, каким был путь легендарного Карла Лагерфельда к славе.

Умер Карл Лагерфельд: биография знаменитого дизайнера Chanel

Родился Карл Лагерфельд 10 сентября 1933 года в немецком городе Гамбург, который славится своей красотой. Родители будущего дизайнера были состоятельными, поэтому дали своему сыну возможность учиться в лучших школах Германии и Франции. В частности, отец кутюрье - Отто Лагерфельд - был банковским служащим, поэтому семья жила в роскоши.

Карл не был единственным ребенком супругов Лагерфельд. Вместе с будущей звездой росли две сестры, одна из которых уже умерла, а другая - проживает в США.

Юные годы Карла Лагерфельда прошли в Германии. Однако уже в 1957 году он вместе с матерью переехал в Париж, где поступил в Школу при Синдикате высокой моды. Всего за 2 года обучения талантливый Карл Лагерфельд получил первую премию в конкурсе на разработку стильного пальто. После этого дизайнер начал свою стремительную карьеру, ассистируя в Пьера Бальмена.

Дизайнерская карьера Карла Лагерфельда

Прошло больше года, как Карл Лагерфельд перешел на престижную работу в Дом Жана Пату. Там из обычного ассистента он стал арт-директором. О Карле Лагерфельде уже велись беседы в светских кругах, ведь его наряд отличался от другого неповторимым стилем. Пригласить такого дизайнера стремились немало брендов, поэтому предложения легендарному Карлу поступали десятками. Дизайнер начал сотрудничество с Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, для которых создавал абсолютно оригинальные коллекции одежды.

Знаковым для Карла Лагерфельда было сотрудничество с домом моды Chanel, которое продлилось в течение 25 лет до последних дней его жизни. Именно в должности главного дизайнера бренда он получил всемирную славу. Голливудские звезды выстраивались в очередь, чтобы примерить легендарные изделия Карла Лагерфельда, а его показы моды отличались большим триумфом.

Кроме работы с ведущими мировыми брендами, Карл Лагерфельд основал собственные линии одежды, среди которых - Karl Lagerfeld Impression. Известным он был и как пафумер.

За свою стремительную карьеру Карл Лагерфельд получил немало наград. В частности, Lucky Strike Designer Award (1993), приз Немецкого общества фотографии (1996), Орден Почетного Легиона (2010). Однако самой большой наградой дизайнера были знаменитые красавицы, которые восхищались его талантом.

Хобби Карла Лагерфельда

Не только создание одежды привлекало Карла Лагерфельда. В свои 85 дизайнер мог похвастаться большим количеством талантов. В частности, он был замечательным фотографом и профессором в Венской высшей школе прикладного искусства.

Своими работами талантливый Карл Лагерфельд любил кичиться. Знаменитый дизайнер издал несколько книг, в которых демонстрировал еще одну сторону своего творчества. Кроме этого, он создал художественную галерею в Париже, которая действует с 1998 года.

Мало кто знает, что Карл Лагерфельд любил читать книги. В его доме была оборудована большая библиотека, объединившая более 300 тысяч различных изданий. Но этого дизайнеру было мало: любовь к книгам стимулировала его создать собственный издательский дом под названием 7L и сеть книжных магазинов.

Карл Лагерфельд: личная жизнь

За 85 лет Карл Лагерфельд ни разу не был женат, поэтому и потомков у дизайнера нет. В 1989 году от СПИДа умер его сожитель Жак де Башер, что стало настоящим ударом для дизайнера. С тех пор Карл Лагерфельд жил сам в Париже.