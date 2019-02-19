Правила жизни выдающегося модельера Карла Лагерфельда: лучшие цитаты о моде, красоте и женщинах

19 февраля умер легендарный немецкий модельер и креативный директор дома моды Chanel Карл Лагерфельд. В память о человеке с большой буквы, который навсегда изменил представления о моде – вспоминаем бессмертные цитаты выдающегося известного дизайнера.

Карл Лагерфельд – самое известное лицо в мире моды. Он раскрыл таланты многих известных людей, основал личный бренд и восстановил модный дом Chanel. Его обожали все: от мировых дизайнеров и моделей до обычных людей. Черные очки, аккуратно собранные волосы и элегантный костюм – мы всегда будем помнить его именно таким. Вспоминаем выдающегося Карла Лагерфельда в его высказываниях.

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Самые известные цитаты дизайнера

Карл Лагерфельд о красоте

"Не стоит фокусироваться исключительно на внешности. Наш опыт делает нас интересными. Я считаю, что для всех нас могут быть полезны те времена, когда у нас не очень удачные дни – после них обязательно наступает время, когда мы снова становимся физически привлекательным"



Карл Лагерфельд о красоте

"Желание быть красивой на самом деле очень опасная мотивация. Я считаю, что респектабельного внешнего вида достаточно, чтобы привлечь внимание к своему внутреннему миру и душе".

"Лучшая диета – это оптимизм и счастье".

"Мне кажется, татуировки ужасны. Это как ты ходишь в платье Pucci каждый день".

Карл Лагерфельд о женщинах

"Я никогда не осуждал женщин, которые хотят красивой жизни. Я никогда не понимал мужчин, которые жалуются, что женщинам нужны только деньги. Сами же смотрят на ухоженных женщин в красивых платьях, от которых пахнет приятным парфюмом. Говорят, красота требует жертв. Ложь! Красота требует денег".

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Карл Лагерфельд о моде

"Спортивные штаны – это признак поражения. Если вы приобрели их, значит, вы окончательно потеряли контроль над собственной жизнью".

"Модные дизайнеры – диктаторы вкуса".

Карл Лагерфельд о жизни

"Прощать – слишком просто. Я могу случайно забыть, но не простить. Я предпочитаю месть".

"Я всегда ложусь спать безупречно чистым. Еще с детства. Когда я был ребенком, мама говорила мне: "Ты можешь проснуться посреди ночи и внезапно умереть, потому заботься о том, чтобы выглядеть на все 100%".



Карл Лагерфельд о жизни

"Книги – это наркотики в твердых переплетах. Я счастливый книжный наркоман".

"Я сплю по 7 часов в день. Если отправляюсь в постель в 02:00, то просыпаюсь в 9:00. Если ложусь полночь, просыпаюсь в 07:00. Я не просыпаюсь раньше – дом может разрушиться, но я буду спать ровно семь часов".

"Что мне нравится в фотографии, так это то, что в ней пойман момент, который ушел навсегда, который невозможно воспроизвести".



Цитаты Карла Лагерфельда

"У меня больше книг, чем полок для них. И я всех их прочитал. Я как Шварценеггер, только качаю мозги. Я – мозгобилдер".

"Одиночество – это самая большая роскошь, которую я могу себе позволить. Мне просто необходимо быть наедине с собой, иначе это уже буду не я".