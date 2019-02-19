Умер Карл Лагерфельд: известна причина смерти

Легендарный дизайнер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд умер в Париже утром 19 февраля. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Об этом сообщает британское издание Mirror со ссылкой на источник, близкий к дизайнеру.

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Инсайдер поделился тем, что у Лагерфельда была онкологическая болезнь.

Он не рассказывал о своей болезни, но смело с ней боролся. Карл очень гордился своим здоровьем и правильным образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал настоящим шоком,

– говорится в источнике.

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Кроме того, 22 января впервые за историю за время работы в Chanel с 1983 года Карл Лагерфельд не вышел к зрителям после показа Chanel. Тогда не было никаких официальных комментариев, а представители намекнули, что он чувствовал себя усталым.

Тогда его заменила его "правая рука" Виржини Виар, которая стала новым креативным директором модного дома после смерти Лагерфельда.