Умер рэпер Децл: биография и популярные песни российского артиста

Умер культовый 36-летний российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл. Это случилось в ночь со 2 на 3 февраля в российском Ижевске. Предварительная причина смерти, как подтверждают его родственники, – остановка сердца.

Российский рэпер Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Его отец – известный российский продюсер Александр Толмацкий, который является основателем компании "Медиастар". Артист получал образование в Швейцарии, а также в British International School в Москве. В юношеские годы будущая звезда занимался в школе брейк-данса, где и получил прозвище "Децл" за свой маленький рост.

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Кирилл начал карьеру в конце 90-х и быстро завоевал популярность. Первый альбом “Кто? Ты” рэпер выпустил в 2000 году – входит в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.

Децл – Fibonacci: смотрите видеоклип

Клипы на песни "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь" долгое время занимали топовые места в чартах.

Децл – Письмо: смотрите видеоклип

Всего за свой творческий путь Децл выпустил девять сольных пластинок, последнюю в прошлом году – "Неважно, кто там у руля".

Известно, что у Кирилла Толмацкого остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.



Кирилл и Юлия Толмацкие / sm-news.ru