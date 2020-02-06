Умер Кирк Дуглас: фильмография легендарного актера

В США умер известный актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года. Дуглас снялся более чем в 90 фильмах, среди которых почти половина – главные роли. Актера дважды номинировали на Оскар и в 1996 году он получил желанную статуэтку.

О смерти отца сообщил его сын Майкл Дуглас, который также не менее известен на просторах кинематографа. Умер Кирк Дуглас 6 февраля (вечер 5 февраля по американскому времени).

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"Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас. Он прожил хорошую жизнь, но оставил после себя фильмы, которые будет смотреть и будущие поколения", – написал Дуглас младший.



Семья Кирка Дугласа

Наибольшую популярность Кирк Дуглас получил после съемок в фильмах "Из прошлого" (1947) и "Письмо трем женам" (1949). Настоящее признание получил за роль в фильме "Чемпион" (1949). За участие в этом фильме его номинировали на Оскар. Вторую номинацию на Оскар Дуглас получил за роль в ленте "Злые и красивые".

В 1950-е годы Дуглас работал с самыми известными режиссерами того времени: у Билли Валдера ("Туз в рукаве"), Винсента Минелли ("Злые и красивые" и "Жажда жизни")



Кирк Дуглас умер в 103-летнем возрасте

Несмотря на свою мировую славу и многочисленное количество фильмов в которых он снялся, Дуглас получил лишь две награды – Золотой глобус за роль Винсента Ван Гога в фильме "Жажда жизни" (1956) и Оскар за выдающийся вклад в развитие кинематографа (1996).

Фильмография Кирка Дугласа (главные роли)