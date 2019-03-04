Умер Кит Флинт – вокалист группы The Prodigy

В Великобритании умер английский певец и танцор Кит Флинт. Фанаты его больше знают как солиста группы The Prodigy. Исполнителя нашли мертвым в его доме 4 марта.

Кит Флинт умер на 50 году жизни. Его нашли мертвым в собственном доме в Эссексе – в графстве на востоке Англии. Об этом сообщили в издании The Sun. Причина смерти неизвестна, однако, по словам представителей полиции, смерть Флинта не считается подозрительной. Вследствие внезапной смерти уже открыто дело.

Читайте также: Звезда сериала "Менталист" Лиза Шеридан найдена мертвой

Флинта нашли в доме около 8 утра, после чего вызвали полицию и скорую помощь. Пресс-секретарь медицинской помощи Эссекса отметил, что: "в 8: 08 нам позвонили с сообщениями о человеке, который находился без сознания в Данмоу".

До прибытия полиции и скорой помощи мужчина скончался. После константирования смерти полиция обратилась к родственникам вокалиста The Prodigy с печальными новостями.