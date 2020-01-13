Умер режиссер Константин Бромберг: что о нем известно
В США умер известный кинорежиссер, автор детских и музыкальных фильмов Константин Бромберг. Жизнь оборвалась на 81 году жизни. Наибольшую известность получил за фильмы "Приключения Электроника" и "Чародеи". Причина смерти неизвестна.
О смерти режиссера сообщил в Facebook сценарист и режиссер Михаил Идов.
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"Два дня назад в Детройте умер режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов" Чародеи" и "Приключения Электроника", – отмечается в сообщении.
Главные герои фильма "Приключения Электроника"
По его словам, после переезда в США Бромберг перестал заниматься киноискусством. Известно, что в 2011 году он хотел снять сериал по мотивам "Приключения Электроника", впрочем проект в жизнь таки не реализовал.
Фильмография
- "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968)
- "Был настоящим трубачом" (1973)
- "У меня есть лев" (1975)
- "Приключения Электроника" (1973)
- "Чародеи" (1982)
Биография Константина Бромберга
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Впоследствии начал работать режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".
Настоящая известность к режиссеру пришла после фильма "Приключения Электроника", который вышел на экраны в 1980 году. Не менее успешной стала новогодняя киносказка "Чародеи", премьера которой состоялась 31 декабря 1982 года.
За постановку "Приключений Электроника" Бромберга отметили Государственной премией СССР в области литературы, искусства и архитектуры. В 1989 году режиссер снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1990-х годах был руководителем студии детских и юношеских фильмов "Юнтелефильм".