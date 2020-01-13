Умер режиссер Константин Бромберг: что о нем известно

В США умер известный кинорежиссер, автор детских и музыкальных фильмов Константин Бромберг. Жизнь оборвалась на 81 году жизни. Наибольшую известность получил за фильмы "Приключения Электроника" и "Чародеи". Причина смерти неизвестна.

О смерти режиссера сообщил в Facebook сценарист и режиссер Михаил Идов.

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"Два дня назад в Детройте умер режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов" Чародеи" и "Приключения Электроника", – отмечается в сообщении.



Главные герои фильма "Приключения Электроника"

По его словам, после переезда в США Бромберг перестал заниматься киноискусством. Известно, что в 2011 году он хотел снять сериал по мотивам "Приключения Электроника", впрочем проект в жизнь таки не реализовал.

Фильмография

"Длинный день Кольки Павлюкова" (1968)

"Был настоящим трубачом" (1973)

"У меня есть лев" (1975)

"Приключения Электроника" (1973)

"Чародеи" (1982)

Биография Константина Бромберга

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Впоследствии начал работать режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Настоящая известность к режиссеру пришла после фильма "Приключения Электроника", который вышел на экраны в 1980 году. Не менее успешной стала новогодняя киносказка "Чародеи", премьера которой состоялась 31 декабря 1982 года.

За постановку "Приключений Электроника" Бромберга отметили Государственной премией СССР в области литературы, искусства и архитектуры. В 1989 году режиссер снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1990-х годах был руководителем студии детских и юношеских фильмов "Юнтелефильм".