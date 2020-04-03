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Умер культовый дизайнер Серджио Росси: какие голливудские модницы были его поклонницами

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Умер дизайнер Серджио Росси: кто из звезд носил его обувь / LifeStyle 24

3 апреля стало известно о смерти культового дизайнера Серджио Росси. Его обувь охотно примерили одни из самых известных представительниц Голливуда. Кто же является поклонницами бренда Sergio Rossi – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Новость о потере легендарного итальянского дизайнера всколыхнула весь мир. В больницу города Чезена он попал за несколько дней до смерти. В СМИ предполагают, что 84-летний Серджио Росси умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Важно: В Италии скончался знаменитый дизайнер Серджио Росси: вероятная причина – COVID-19

Незадолго до смерти Серджио Росси пожертвовал на борьбу с COVID-19 100 тысяч евро. Деньги передали в одну из клиник Италии.

Свою дизайнерскую карьеру Серджио Росси начал в 1960-е годы. Именно в это время харизматичный итальянец основал бренд, который назвал своим именем. Дизайнер с детства знал, чем будет заниматься в жизни. Серджио Росси родился в Сан-Мауро-Пасколи – одном из главных обувных регионов Италии, поэтому знал все о производстве обуви.

По словам коллег культового дизайнера, для этого работа была больше, чем делом жизни. Видимо, это и было причиной бешеного успеха Серджио Росси. Еще до 2000-х он с легкостью наладил сотрудничество с легендарными брендами Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaia. Серджио Росси задавал тренды на обувь много лет, а его авторству принадлежат знаменитые туфли Godiva и сандалии Opanca.

Такую славу дизайнера не обошли вниманием знаменитости. Голливудские актрисы и модели охотно примерили обувь от Sergio Rossi. Кто же щеголял в изделиях дизайнера – смотрите в подборке.

Актриса Приянка Чопра

Модель Сара Сампайо, "ангел" Victoria's Secret

Певица Lizzo

Модель Хейли Болдуин 

Актриса Николь Кидман 

Певица и актриса Тейлор Свифт 

Блогер Кьяра Ферраньи

Актриса Кейт Бланшетт

Певица и дизайнер Рианна

Модель Кайя Гербер

Певица и актриса Леди Гага

Певица Бейонсе

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Мода Новости LifeStyle LifeStyle Потери Стиль и мода
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