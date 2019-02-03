Умер культовый российский рэпер Децл: как реагируют соцсети

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл, умер в ночь со 2 на 3 февраля после концерта в российском городе Ижевске. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на печальные новости.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования близким и родным известного российского исполнителя.

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Концертный директор сообщил, что предварительная причина смерти Децла – остановка сердца. Однако родные говорят, что таких проблем со здоровьем у рэпера не было. Именно отец, мать и жена одними из первых сообщили о смерти музыканта в сети.

"Люблю тебя", – подписала черное фото Ирина Толмацкая, мать Кирилла.

Жена Юлия Толмацкая опубликовала в сети портрет мужа.

Новость о смерти прокомментировали также коллеги и даже враги исполнителя. Так, свои соболезнования выразил рэпер Баста, у которого с Децлом был длительный конфликт.

"Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память", – написал он на своей странице в Instagram.

Российский музыкант Егор Крид отметил, что музыка Децла, несомненно, повлияла и на его творчество. К слову, Крид, как и Баста, попал в список "Миротворца" за украинофобские высказывания и незаконное посещение оккупированного Крыма.

"Я не готова, чтобы кумиры моего детства уходили... в 35...", – написала в Фейсбук пиар-агент Регины Тодоренко Екатерина Примина.

Другие известные россияне и пользователи соцсетей также публикуют сообщения в память о Кирилле Толмацком.

Свои сообщения пользователи подписывают тегами "Мои слезы, моя печаль", ведь именно так называется одна из известных песен исполнителя, и "Спасибо за детство". Многие из них называют Децла кумиром юношеских лет.

Кроме того, в сети опубликовали видео с последнего выступления Децла. Свидетели рассказывают – перед смертью у российского исполнителя начали болеть кисти рук, а затем у музыканта случился приступ. Ему пытались помочь около получаса.

Что известно о Децле?

Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс." Дебютный альбом исполнителя "Кто? Ты" (2000 года) входит в наиболее продаваемые альбомы России с тиражом более миллиона экземпляров. У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.