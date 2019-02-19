Умер Лагерфельд: как в Chanel отреагировали на смерть модельера

Император современной моды, знаменитый креативный директор Chanel Карл Лагерфельд умер в Париже 19 февраля 2019 года.

Эта смерть потрясла всех в модной индустрии, ведь Лагерфельд кардинально изменил мир моды и имел огромное влияние на многих. Модный дом Chanel, которого возродил Карл в 1983 году, отреагировал на смерть модельера и опубликовал обращение гендиректора бренда на официальной странице в Instagram.

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На странице бренда Лагерфельда назвали творческим умом с бесконечным воображением, который исследовал много художественных горизонтов, включая фотографию и короткометражные фильмы.

С глубокой печалью дом Chanel объявляет о смерти креативного директора Карла Лагерфельда. Он необычайно творческая личность, возродивший знаменитые вещи бренда, созданные Габриэль Шанель: жакет и костюм, маленькое черное платье, драгоценные твиды, стеганые сумки, жемчуг и бижутерию. Что касается Габриель Шанель, то он сказал: "Моя работа заключается не в том, чтобы делать то, что она сделала, а в том, что она сделала бы. Хорошая вещь о Chanel – это идея, которую вы можете приспособить ко многим вещам",

– говорится в публкации.

Ален Вертхаймер (Alain Wertheimer), генеральный директор CHANEL, сказал: "Благодаря творческой гениальности, великодушию и исключительной интуиции, Карл Лагерфельд опередил свое время, он широко способствовал успеху дома Chanel во всем мире. Сегодня я не только потерял своего друга, но и все мы потеряли необычайный творческий ум".

Бруно Павловский, президент fashion-направления Chanel, добавил, что Карл Лагерфельд оставил свой след на легенде Габриэль Шанель и истории бренда.

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"Самая большая дань, которую мы можем заплатить сегодня, заключается в том, чтобы продолжать путь, который он проложил", – заявил Павловский.