Умер Лагерфельд: как в Chanel отреагировали на смерть модельера

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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд / www.gettyimages.com

Император современной моды, знаменитый креативный директор Chanel Карл Лагерфельд умер в Париже 19 февраля 2019 года.

Эта смерть потрясла всех в модной индустрии, ведь Лагерфельд кардинально изменил мир моды и имел огромное влияние на многих. Модный дом Chanel, которого возродил Карл в 1983 году, отреагировал на смерть модельера и опубликовал обращение гендиректора бренда на официальной странице в Instagram.

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На странице бренда Лагерфельда назвали творческим умом с бесконечным воображением, который исследовал много художественных горизонтов, включая фотографию и короткометражные фильмы.

С глубокой печалью дом Chanel объявляет о смерти креативного директора Карла Лагерфельда. Он необычайно творческая личность, возродивший знаменитые вещи бренда, созданные Габриэль Шанель: жакет и костюм, маленькое черное платье, драгоценные твиды, стеганые сумки, жемчуг и бижутерию. Что касается Габриель Шанель, то он сказал: "Моя работа заключается не в том, чтобы делать то, что она сделала, а в том, что она сделала бы. Хорошая вещь о Chanel – это идея, которую вы можете приспособить ко многим вещам",
– говорится в публкации.

Ален Вертхаймер (Alain Wertheimer), генеральный директор CHANEL, сказал: "Благодаря творческой гениальности, великодушию и исключительной интуиции, Карл Лагерфельд опередил свое время, он широко способствовал успеху дома Chanel во всем мире. Сегодня я не только потерял своего друга, но и все мы потеряли необычайный творческий ум".

Бруно Павловский, президент fashion-направления Chanel, добавил, что Карл Лагерфельд оставил свой след на легенде Габриэль Шанель и истории бренда.

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"Самая большая дань, которую мы можем заплатить сегодня, заключается в том, чтобы продолжать путь, который он проложил", – заявил Павловский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is with deep sadness that the House of CHANEL announces the passing of Karl Lagerfeld, the Creative Director for the CHANEL Fashion House since 1983. An extraordinary creative individual, Karl Lagerfeld reinvented the brand’s codes created by Gabrielle Chanel: the CHANEL jacket and suit, the little black dress, the precious tweeds, the two-tone shoes, the quilted handbags, the pearls and costume jewelry. Regarding Gabrielle Chanel, he said, “My job is not to do what she did, but what she would have done. The good thing about Chanel is it is an idea you can adapt to many things.” A prolific creative mind with endless imagination, Karl Lagerfeld explored many artistic horizons, including photography and short films. The House of CHANEL benefited from his talent for all the branding campaigns related to Fashion since 1987. Finally, one cannot refer to Karl Lagerfeld without mentioning his innate sense of repartee and self-mockery. Alain Wertheimer, CEO of CHANEL, said: “Thanks to his creative genius, generosity and exceptional intuition, Karl Lagerfeld was ahead of his time, which widely contributed to the House of CHANEL’s success throughout the world. Today, not only have I lost a friend, but we have all lost an extraordinary creative mind to whom I gave carte blanche in the early 1980s to reinvent the brand.” Bruno Pavlovsky, President of Fashion at CHANEL, said: “Fashion show after fashion show, collection after collection, Karl Lagerfeld left his mark on the legend of Gabrielle Chanel and the history of the House of CHANEL. He steadfastly promoted the talent and expertise of CHANEL’s ateliers and Métiers d’Art, allowing this exceptional know-how to shine throughout the world. The greatest tribute we can pay today is to continue to follow the path he traced by – to quote Karl – ‘continuing to embrace the present and invent the future’.” Virginie Viard, Director of CHANEL’s Fashion Creation Studio and Karl Lagerfeld’s closest collaborator for more than 30 years, has been entrusted by Alain Wertheimer with the creative work for the collections, so that the legacy of Gabrielle Chanel and Karl Lagerfeld can live on.

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

 

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Теги: Потери Chanel Карл Лагерфельд LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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