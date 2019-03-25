Умер Ларри Коэн – создатель фильмов ужасов

Известный кинорежиссер и продюсер Ларри Коэн умер на 78 году жизни в США 23 марта. Информация о смерти создателя кино появилась в западных СМИ только сегодня, 25 марта.

По словам друга Коэна, актера и публициста Шейди Рупе, мужчина умер 23 марта вечером в Лос-Анджелесе в окружении близких. Причину смерти журналисты пока не называют, однако поклонники уже с грустью вспоминают все творчество 77-летнего Ларри Коэна, сообщает Hollywood Reporter.

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Ларри Коэн был действительно независимой легендой кинематографа. Спасибо тебе, Ларри, за множество по-настоящему вдохновляющих культовых фильмов и образцов жанра, где идеи были куда больше бюджета,

– скорбит о горькой потере режиссер и коллега Эдгар Райт в своем Twitter.

Many people say they’ve made ‘independent’ films (many financed by majors) but Larry Cohen truly was an independent freewheeling movie legend. For so many fun high concept genre romps with ideas bigger than the budgets, for so many truly inspiring cult movies, I thank you Larry. pic.twitter.com/HVWfuuCFSS — edgarwright (@edgarwright) 24 березня 2019 р.

Что известно о Ларри Коэне?Кинорежиссер свою наибольшую славу получил благодаря созданию фильмов ужасов. На протяжении своего творчества Коэн снимал малобюджетные ленты, которые получили свою наибольшую славу в 1970-х годах. Тогда же он издал один из первых хорроров под названием "Оно живое" (1974), после которого вышло еще два сиквела.



Впоследствии мир увидел фильмы "Бог велел мне", "Q", "Маньяк-полицейский", "Телефонная будка", "Черный цезарь", "Беспорядки в Гарлеме", сериалы "Коломбо" и "Мастера ужасов" и тому подобное. Кроме режисссуры фильмов, покойный Ларри Коэн успешно занимался написанием сценариев к другим фильмам, а также часто их продюсировал.

Смотреть трейлер фильма "Q" 1982 онлайн:

Относительно личной жизни, то он был дважды женат – на Джанелле Коэн и Синтии Костас. От первого брака у него пятеро детей.