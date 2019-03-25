Умер Ларри Коэн – создатель фильмов ужасов
Известный кинорежиссер и продюсер Ларри Коэн умер на 78 году жизни в США 23 марта. Информация о смерти создателя кино появилась в западных СМИ только сегодня, 25 марта.
По словам друга Коэна, актера и публициста Шейди Рупе, мужчина умер 23 марта вечером в Лос-Анджелесе в окружении близких. Причину смерти журналисты пока не называют, однако поклонники уже с грустью вспоминают все творчество 77-летнего Ларри Коэна, сообщает Hollywood Reporter.
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Ларри Коэн был действительно независимой легендой кинематографа. Спасибо тебе, Ларри, за множество по-настоящему вдохновляющих культовых фильмов и образцов жанра, где идеи были куда больше бюджета,
– скорбит о горькой потере режиссер и коллега Эдгар Райт в своем Twitter.
Что известно о Ларри Коэне?Кинорежиссер свою наибольшую славу получил благодаря созданию фильмов ужасов. На протяжении своего творчества Коэн снимал малобюджетные ленты, которые получили свою наибольшую славу в 1970-х годах. Тогда же он издал один из первых хорроров под названием "Оно живое" (1974), после которого вышло еще два сиквела.
Впоследствии мир увидел фильмы "Бог велел мне", "Q", "Маньяк-полицейский", "Телефонная будка", "Черный цезарь", "Беспорядки в Гарлеме", сериалы "Коломбо" и "Мастера ужасов" и тому подобное. Кроме режисссуры фильмов, покойный Ларри Коэн успешно занимался написанием сценариев к другим фильмам, а также часто их продюсировал.
Смотреть трейлер фильма "Q" 1982 онлайн:
Относительно личной жизни, то он был дважды женат – на Джанелле Коэн и Синтии Костас. От первого брака у него пятеро детей.