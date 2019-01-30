Умер лауреат Грэмми Джеймс Ингрэм: причина смерти известного певца

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Джеймс Ингрэм умер от рака мозга - детали смерти певца Джеймса Ингрэма
Джеймс Ингрэм / Arnold Turner/Invision/AP Images

Знаменитый ритм-н-блюз-исполнитель и лауреат музыкальной премии Грэмми .Джеймс Ингрэм умер от рака мозга в возрасте 66 лет.

Певец умер 29 января 2019года. Джеймс Ингрэм дважды был награжден музыкальной премией Грэмми, при этом он номинировался на нее 14 раз. Награды он получил за композиции "Yah Mo B There" и "One Hundred Ways". Об этом сообщает издание TMZ.

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Артист родился в 1952 году в штате Огайо. Свою карьеру начал в 1970-х годах, а популярным стал в начале 1980-х, за песню "Just once". В 1985 году певец стал соавтором песни Майкла Джексона P. Y. T. (Pretty Young Thing).

Однако настоящую популярность Ингрэму принесла совместная работа с певицей Патти Остин, потому что их песня "Baby, Come To Me" заняла первое место в чарте US Billboard Hot 100, а композиция "How Do You Keep The Music Playing?" принесла номинацию на Оскар.

Песни певца "The Day I Fall in Love" и "Look What Love Has Done" также были номинированы на Оскар. Ингрэм выпустил пять студийных альбомов, последний из которых увидел свет в 2008 году.

Джеймс Ингрэм – Yah Mo B There: смотрите видео

 

Теги: LifeStyle Музыка Потери
Источник: Lifestyle
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