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Умер легенда Голливуда Кирк Дуглас: это отец известного актера Майкла Дугласа – биография

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Кирк Дуглас / Getty Images

В США в возрасте 103 лет скончался выдающийся для Голливуда актер Кирк Дуглас. За свою карьеру в кино он снялся в более чем 90 фильмах, в том числе в "Спартаке", "Викингах" и "Тропах славы". Благодаря его заявлениям Дугласа длительное время в Голливуде называли независимым и патриархом.

О смерти Кирка Дугласа сообщил его сын Майкл Дуглас в Instagram. По его словам, трагедия произошла 6 февраля (вечер 5 февраля по американскому времени).

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Для всего мира он был легендой, актером из "золотой эры" кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас,
– отметил американский актер.

Он добавил, что его отец прожил хорошую жизнь и оставил после себя фильмы, которые будут смотреть и будущие поколения. Также его мир будет помнить как известного мецената, который работал на благо общественности и стремился принести мир на эту планету. 

"Хочу завершить словами, которые я ему сказал во время последнего дня рождения и которые навсегда останутся правдой. Я очень сильно люблю тебя, папа, и горжусь быть твоим сыном", – подытожил Майкл Дуглас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is with tremendous sadness that my brothers and I announce that Kirk Douglas left us today at the age of 103. To the world he was a legend, an actor from the golden age of movies who lived well into his golden years, a humanitarian whose commitment to justice and the causes he believed in set a standard for all of us to aspire to. But to me and my brothers Joel and Peter he was simply Dad, to Catherine, a wonderful father-in-law, to his grandchildren and great grandchild their loving grandfather, and to his wife Anne, a wonderful husband. Kirk's life was well lived, and he leaves a legacy in film that will endure for generations to come, and a history as a renowned philanthropist who worked to aid the public and bring peace to the planet. Let me end with the words I told him on his last birthday and which will always remain true. Dad- I love you so much and I am so proud to be your son. #KirkDouglas

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Заметим, что в 1996 году Кирк Дуглас перенес инсульт, от последствий которого он оправиться до конца так и не смог. После болезни актер перестал сниматься и начал передвигаться на инвалидной коляске. 

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Кирк Дуглас в 2018 году / Фото: Getty Images 

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Биография Кирка Дугласа

Он родился в 1916 году в штате Нью-Йорк в семье еврейских эмигрантов из-под белорусского Могилева. Его настоящее имя – Исер (Иззи) Данилович. Впоследствии взял фамилию Демский, пока не закончил учебу в университете Сент-Лоуренса. Имя Кирк Дуглас взял во время учебы в Американской академии драматического искусства, поскольку очень любил жесткость звука "К" и хотел, чтобы его фамилия заканчивалась на "Д". Когда началась Вторая мировая война, Дуглас решил записаться на военную службу, его приняли в одно из подразделений ВМС, но комиссовали в 1944 году после того, как он заболел дизентерией.

Карьеру в кино он начал уже после войны. Первые его роли были небольшими. Популярным стал после участия в фильмах "Из прошлого" (1947) и "Письмо трем женам" (1949 год). Последняя получила премию "Оскар". Однако наибольшее признание получил за роль в фильме "Чемпион" (1949) – за участие в этом фильме был номинирован на Оскар. Вторую номинацию на "Оскар" Кирк Дуглас получил за роль в ленте "Злые и красивые" . В конце концов получил он самую престижную кинопремию только в 1996 году – за выдающиеся достижения в кинематографе. Среди остальных его самых известных фильмов - "Спартак" , "Семь дней в мае""Ярость", "Жажда жизни". В последнем сыграл художника Винсента Ван Гога.

Смотрите трейлер к фильму "Спартак" с участием Кирка Дугласа

Что касается других выдающихся наград, то он был лауреатам Золотого глобуса, Берлинского кинофестиваля (премия "Золотой медведь"), национальной кинопремии Франции "Сезар" и премии Гильдии киноактеров США.

В 1970-х на свет появилась первая его книга. В целом он написал десять романов и мемуаров. Был он и кинопродюсером. Дуглас также принимал активное участие в благотворительной деятельности, жертвуя солидные средства на благое дело. В частности, в 2005 году, в день своего 99-летия, он пожертвовал 15 миллионов долларов на строительство в Лос-Анджелесе центра по уходу за людьми с болезнью Альцгеймера. В то же время его считают тем, кто положил конец так называемому антикоммунистическому Черному списку Голливуда – в 1940 – 50-х годах нескольких деятелей культуры и искусства США преследовали за их политические взгляды и запрещали заниматься политической деятельностью.

Кирк Дуглас был женат дважды. Сначала на Диане Дилл, но развелся с ней в 1951 году. А потом его женой стала актриса Анна Буйденс, с ней он уже прожил до конца своей жизни. Имел четырех сыновей – Майкла, Джоэля, Питера, Эрика. Все они связали свою жизнь с кино и телевидением.  

До последнего времени Кирк Дуглас занимал 17-ю строчку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино и первое место среди ныне живущих из них.

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Автор: Андрей Шляхтин
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости США Голливуд Потери Кино
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