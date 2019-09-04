Умер легендарный фотограф Питер Линдберг, который сотрудничал с Меган Маркл

Немецкий фотограф Питер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Сейчас родственники знаменитого художника не разглашают причин смерти и деталей прощальной церемонии.

О потере весь мир узнал из сообщения, которое 4 сентября появилось на официальной Instagram странице Питера Линдберга. Согласно обнародованной информации, умер фотограф 3 сентября.

Читайте также: Правила жизни выдающегося фэшн-фотографа Питера Линдберга: лучшие цитаты

Питер Линдберг был знаменит благодаря тесному сотрудничеству с Vogue и недавно имел возможность поработать с Меган Маркл. Хотя герцогиня не стала героиней его съемки, однако совместно с художником работала над созданием сентябрьского выпуска глянца.

Умер Питер Линдберг: биография фотографа

Как известно, Питер Линдберг был одним из самых популярных фотографов мира. За годы своей карьеры он сотрудничал со многими знаменитостями, среди которых были Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Изабелла Росселлини, Сальма Хайек, Леди Гага.

Одной из последних работ Питера Линдберга было создание обложки для сентябрьского выпуска британского Vogue. Приглашенным редактором номера была герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая на протяжении нескольких месяцев сотрудничала с фотографом и сама подбирала героинь журнала.

Сотрудничество с Vogue Питер Линдберг начал еще в 1978 году. С тех пор перед его камерой мечтали оказаться известные манекенщицы, которые верили, что именно этот немецкий фотограф сможет показать их в лучшем виде, а снимки вызовут фурор в мире.

Питер Линдберг был и фотографом-визионером и дорогим другом. Его способность видеть истинную красоту в людях и мире была беспрерывной и будет жить благодаря созданным им фотографиям. Им восхищались все, кто его знал, работал с ним или был влюблен в одну из его работ,

- отметил главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

Что касается самого увлечение фотографией, то Питер Линдберг открыл в себе талант фотографа во время его учебы в академии искусств в Берлине. Студентом художник не просиживал все время на занятиях, а активно путешествовал, создавая невероятные снимки. Именно тогда Питер Линдберг решил окончательно соединить свою жизнь с этим хобби. И выбор был правильным: за годы своего творчества талантливый фотограф создал шедевральные обложки для Stern, The New Yorker, Vanity Fair, Elle, Marie Claire, Allure и Rolling Stone.