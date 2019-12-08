Умер легендарный хип-хоп исполнитель Juice Wrld: детали трагедии

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Исполнитель Juice Wrld / Instagram / @juicewrld999

Американскому артисту было всего 21 и он только начинал свою успешную карьеру. Он умер утром 8 ноября в аэропорту Чикаго, когда ожидал пересадку. Смерть наступила в одной из больниц после госпитализации.

Рэпер, которому исполнилось 21 только в понедельник, 2 декабря перенес приступ после перелета из Лос-Анджелеса. Как сообщает издание TMZ, во время прогулки по аэропорту Midway он потерял сознание, а изо рта певца потекла кровь. Медики оперативно прибыли на место трагедии, однако спасти звезду так и не удалось.

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Juice Wrld не скрывал, что еще со школьных лет страдал от наркотической зависимости. Но впоследствии состояние его здоровья значительно ухудшилось и певец был вынужден начать лечение. Он перестал употреблять сильные наркотики и перешел на медикаментозную марихуану.

Я хочу быть той личностью, которая будет вести за собой людей. И в процессе, возможно, я найду ключ, чтобы оставить то сложное состояние, в котором я нахожусь,
– признавался исполнитель в одном из интервью.

Juice Wrld
Juice Wrld / Instagram / @juicewrld999

Рэпер получил настоящую популярность только в 2018 году, когда состоялся релиз его песни "All girls are the same". Благодаря хиту "Lucid Dreams" он занял второе место в популярном американском хит-параде Billboard Hot 100 chart и получил звание "Лучший новый артист" в этом году.

В конце 2018 года он начал коллаборации с известными рэперам, которые выпустили альбом "Wrld on Drugs". Juice Wrld также недавно подписал многомиллионный контракт с американским музыкальным лейблом Interscope Records и начал много проектов, которые не суждено завершить.

Juice Wrld – Lucid Dreams: смотрите клип онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Музыка Новости LifeStyle LifeStyle Потери
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