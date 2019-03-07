Умер Майк Гроуз – первый рок-гитарист группы Queen

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Умер Майк Гроуз – первый рок-гитарист группы Queen
Группа Queen (Майк Гроуз – слева) / Zerkalo.az

Рок-гитарист из известной британской группы Queen Майк Гроуз умер на днях. 6 марта на своей странице в Facebook об этом сообщил сообщил барабанщик Queen Роджер Тейлор.

Майк Гроуз был первым бас-гитаристом группы Queen, которая официально начала свое существование в 1971 году. Тогда в составе группы уже были соло-гитарист Брайан Мэй и легендарный солист Фредди Меркьюри.

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"Так грустно слышать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы были в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром", – сообщил о смерти музыканта Роджер Тейлор.

Что известно о Майке Гроузе?

О жизни и творчестве музыканта известно немного. Роджер Тейлор в 1970 году пригласил в группу Майка, поскольку был с ним хорошо знаком. По неофициальным данным, тогда Гроузу было всего 22 года. В составе Queen он побыл несколько месяцев и только три раза принял участие в концертах. Рок-гитарист решил покинуть группу и на ему смену пришел уже всем известный бас-гитарист Джон Дикон. Несмотря на разногласия в группе, музыканты на протяжении всей жизни поддерживали хорошие отношения.


Майк Гроуз, Роджер Тейлор, Фредди Меркьюри и Брайан Мэй / imagenesmy.com

Что именно происходило в жизни Гроуза после ухода из Queen – неизвестно. В СМИ рассказывали, что он покинул музыкальную индустрию и ушел в малый бизнес.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потери Музыка
Источник: LifeStyle 24
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