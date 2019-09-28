Умер Марк Захаров – известный режиссер фильмов "12 стульев" и "Тот самый Мюнхгаузен"

Известный российский режиссер и народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни сегодня, 28 сентября. На момент смерти легенде советского кино было 85 лет.

Марк Захаров, выступавший режиссером в таких известных фильмах как "12 стульев" и "Тот самый Мюнхгаузен", умер в субботу, 28 сентября. Российский артист ушел из жизни, не дожив до 86-летия всего две недели.

Читайте также: Умер Бэррон Хилтон – владелец сети отелей Hilton

О потере артиста сообщили на сайте российского издания "ТАСС". Подробную информацию журналистам предоставил директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер, где Марк Захаров работал художественным руководителем.

Марк Анатольевич Захаров умер сегодня после продолжительной болезни,

– заявил его коллега.

Как отмечается в источнике, 20 августа Марка Захарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом "двустороннее воспаление легких". Через несколько недель, 9 сентября, режиссера выписали, однако выздороветь ему так и не удалось.