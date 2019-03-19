Умер Марлен Хуциев – режиссер фильма "Весна на Заречной улице"

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Умер режиссер Марлен Хуциев
Умер режиссер Марлен Хуциев / tass.ru

В России умер советский режиссер Марлен Хуциев, наиболее известный по созданию фильма "Весна на Заречной улице". На время смерти ему было 93 года.

Информацию о смерти знаменитого режиссера подтвердили в Союзе кинематографистов России, передает ТАСС. По их информации, Марлен Хуциев умер 19 марта в 7 часов утра.

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За 3 дня до смерти режиссера без сознания нашел его единственный сын Игорь. Мужчину доставили в реанимацию одной из московских больниц. Медики диагностировали у Марлена Хуциева желудочно-кишечное кровотечение и сразу же оказали ему помощь. Однако спасти звезду советского кино так и не удалось.

Перед новогодними праздниками 93-летний Марлен Хуциев жаловался на плохое самочувствие. Мужчина отказывался от госпитализации без своей жены Ирины Соловьевой. Поэтому врачи поместили супругов в одну палату. 4 января жена Марлена Хуциева умерла в реанимации.

Помер Марлен Хуцієв
Умер Марлен Хуциев / ТАСС

Умер Марлен Хуциев: биография режиссера

Марлен Хуциев родился в грузинской столице Тбилиси. Еще в юные годы он мечтал создавать киноленты, поэтому поступил на режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии.

Сразу после окончания учебы Марлен Хуциев начал свою работу. За десятки лет успешной деятельности он создал немало известных фильмов, которые впоследствии попали в список классики советского кино. В частности, Марлен Хуциев снял киноленты "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Июльский дождь", "Бесконечность". В 20109 году на больших экранах должна была выйти последняя работа режиссера – "Невечерняя". Кинолента построена на диалоге двоих русских писателей – Антона Чехова и Льва Толстого.

Зйомки фільму
Съёмки фильма "Июльский дождь" / ТАСС

Пока неизвестно, где и когда похоронят Марлена Хуциева. По предварительным данным, прощание с режиссером пройдет в Доме кино, в Москве.

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Теги: Новости России LifeStyle Новости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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