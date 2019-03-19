Умер Марлен Хуциев: биография и фильмография режиссера

Марлен Хуциев умер 19 марта в 7 часов утра в возрасте 93 лет. Самыми известными его работам были ленты "Весна на Заречной улице" и "Июльский дождь". Что известно о его биографии, личной жизни и фильмографии, читайте в материале журналистов LifeStyle 24.

Родился 4 октября 1925 года в Тбилиси. Имя Марлен происходит от Маркс + Ленин. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

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Школьные годы провел в Москве. После того как его отец был репрессирован в 1937 году, вернулся в Тифлис (Тбилиси). После окончания школы пытался поступить в Тбилисскую академию художеств, но не прошел конкурс.



Марлен Хуциев на съемках в Одессе

В 1945 году поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне – Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова). Окончил режиссерский факультет от мастерской Игоря Савченко в 1950 году. Работал ассистентом дубляжа, вторым режиссером, затем режиссером на Одесской киностудии и киностудии имени Горького.

Биография и личная жизнь

В 1956 году вышел первый полнометражный фильм режиссера – "Весна на Заречной улице". Хуциев снял картину в соавторстве с Феликсом Миронером. "Весну на Заречной улице" посмотрели более 30 миллионов зрителей. Через два года, в 1958 году состоялась премьера первой самостоятельной режиссерской работы Хуциева, мелодрамы "Два Федора".

Трейлер к фильму "Весна на Заречной улице"

Для своей следующей картины, "Заставы Ильича", Хуциев написал сценарий совместно с Геннадием Шпаликовым. В 1963 году на встрече с деятелями искусства первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с резкой критикой фильма. Режиссер был вынужден внести в картину значительные поправки, в результате она вышла только в 1965 году под измененным названием – "Мне двадцать лет". Фильм стал одним из символов "оттепели".

Фрагмент фильма "Застава Ильича"

Впоследствии Марлен Хуциев снял еще четыре художественных фильма: "Июльский дождь" (1966), "Был месяц май" (1970), "Послесловие" (1983), "Бесконечность" (1991), а также три документальных: "Алый парус Парижа" (1971), "И все-таки я верю..." – фильм Михаила Ромма, завершенный после его смерти Хуциевым в 1974 году и "Люди 1941 года" (2001). Для шести своих фильмов режиссер написал сценарии.

Роли в кино

Выполнил эпизодические роли в фильмах "Интервенция" (1968), "Гори, гори моя звезда" (1970), "В день праздника" (1978), "Карл Маркс: Молодые годы" (1980). С 1978 года по 2009 год преподавал во ВГИКе, с 1987 года заведовал кафедрой игрового кино.



Марлен Хуциев сыграл эпизодическую роль в фильме "Интервенция"

В последнее время Марлен Хуциев работал над художественным фильмом "Вечер", посвященным двум встречам Льва Толстого и Антона Чехова. Съемки картины велись с середины 2000-х годов.

Мировые награды

Работы Хуциева были отмечены наградами различных фестивалей. Фильм "Застава Ильича" получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и приз Международного фестиваля европейского кино в Риме в 1965 году.



Хуциев получил награду на Венецианском кинофестивале

"Был месяц май" – премию за режиссуру на фестивале "Злата Прага" в Праге в 1970 году; "Бесконечность" – приз Альфреда Бауэра и приз экуменического жюри Берлинского кинофестиваля в 1992 году.