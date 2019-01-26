Умер Мишель Легран – талантливый композитор и обладатель трех премий Оскар

26 января умер обладатель трех премий Оскар, пяти "Грэмми" и "Золотого глобуса" Мишель Легран, которому было 86 лет. За свою жизнь известный французский композитор написал музыку к более чем 200 кинокартинам.

Мишель Легран представил около 100 авторских альбомов, а музыка для фильмов "Шербурские зонтики" и "Девушки из Рошфора" сделала композитора известным на весь мир, сообщает парижская газета Le Mond.

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Мишель Легран написал музыку к балету хореографа Джона Ноймайера "Лилия", за которую в 2012 году его наградили призом "Бенуа танца". Композитор был лауреатом премий BAFTA, а также три раза номинировался на премию "Сезар".

Биография Мишеля Леграна. Легран родился 24 февраля 1932 года в Париже в семье музыкантов: композитора Реймона Леграна и матери – пианистки Марсель Тер-Микаелян, от которых и получил свой первый музыкальный опыт. В десять лет Мишель поступил в Парижскую консерваторию, которую окончил в 1952 году. Затем Легран отправился в турне по США, где и начал писать музыку.



Легран с женой – актрисой Сачей Мерич | Фото Getty Images

Позже, отказавшись от оркестровых настроений и джаза и песней, Мишель Легран решил делать музыку к кинофильмам. Первые контакты с кино относятся к середине 1950-х годов, тогда Легран работал для документальных фильмов Франсуа Райхенбаха.

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Тогда он начал работал с такими режиссерами, как Жак Деми и Годар. Также Легран сотрудничал с Эдит Пиаф, Шарлем Азнавуром, Фрэнком Синатрой и Лайзой Миннели.

Самые известные композиции Мишеля Леграна. Легранд выпустил более 100 альбомов в дополнение ко многим саундтрекам фильмам. Его альбомы "Я люблю Париж", "Отпуск в Риме" и "Замки в Испании" 1950-х годов – вошли в десятку лучших хитов США. Он также был широко признан как блестящий джазовый пианист.



Композитор Мишель Легран / Фото Getty Images

Его альбом 1959 года "Legrand Jazz" включал музыкантов таких как Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, Билл Эванс, Бен Уэбстер и Фил Вудс, а позже он записал джазовые альбомы с Стэн Гец, Стефаном Граппелли, Будом Шанк, Оскаром Петерсоном, Артуро Сандовалом и другими исполнителями.

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Почти каждый великий певец последние 60 лет записывал песни с Леграном, среди них Барбра Стрейзанд, Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Пегги Ли, Рэй Чарльз, Джек Джонс, Лена Хорн, Майкл Джексон, Джонни Матис, Элла Фитцджеральд, Лиза Минелли, Стинг, Нил Даймонд и оперные звезды Джесси Норман и Кири Те Канава.

Музыка Мишеля Леграна для лент "Шербурские зонтики": смотрите видео