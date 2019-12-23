Умер модельер Эмануэль Унгаро: что известно о дизайнере

Знаменитый модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер 21 декабря в Париже в возрасте 86 лет. Известно, что в течение последних двух лет дизайнер болел и был ослаблен, но причина смерти пока не сообщается.

Умер Эмануэль Унгаро: биография модельера

О смерти Эмануэля Унгаро написало издание BBC. Мужчина родился 13 февраля 1933 года на юге Франции в семье итальянских иммигрантов. С 1956 года в течение шести лет работал на испанского дизайнера Кристобаля Баленсиаги.

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В 1960-х Унгаро основал свой дом моды и впоследствии в 80-х вошел в пятерку ведущих модельеров Парижа. Эмануэль одел немало знаменитостей, среди которых – Жаклин Кеннеди и Катрин Денев.

"Я создаю не платье, а эмоции", – именно так говорил модельер, описывая свою работу.

В 1996 году дизайнер продал контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo. А в 2005 году компания Унгаро была продана за 84 миллиона долларов, а новым владельцем стал бизнесмен Асим Абдулла.

Известно, что Унгаро был в браке с Лорой Бернабе с 1988 года и воспитывал дочь Козимо Унгаро.