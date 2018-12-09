Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук

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Умер украинский актер Тарас Мельничук
Умер украинский актер Тарас Мельничук / Фото из Facebook

8 декабря ушел из жизни талантливый киевский актер Тарас Мельничук. Причиной смерти 27-летнего парня стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние три года.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

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8 декабря ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом – острым миелоидным лейкозом (раком крови),
– говорится в сообщении.

Артист активно работал в театре и на телевидении. В 2013 году стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках, где играл в таких спектаклях как "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон" и других.

Отметим, ранее в сети был организован сбор средств на сложные операции и лечение Тараса Мельничука, которое проходило в Израиле и Беларуси.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Министерство культуры Украины Кино Новости Киева Потери
Источник: 24 Канал
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