Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук

8 декабря ушел из жизни талантливый киевский актер Тарас Мельничук. Причиной смерти 27-летнего парня стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние три года.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

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8 декабря ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом – острым миелоидным лейкозом (раком крови),

– говорится в сообщении.

Артист активно работал в театре и на телевидении. В 2013 году стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках, где играл в таких спектаклях как "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон" и других.

Отметим, ранее в сети был организован сбор средств на сложные операции и лечение Тараса Мельничука, которое проходило в Израиле и Беларуси.