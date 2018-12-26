Умер оскароносный Норман Гимбель – автор известных песен

В США умер автор слов к знаменитым песням Норман Гимбеля. За свое творчество мужчина получил самую престижную награду – "Оскар". На момент смерти Норману Гимбелю был 91 год.

О смерти знаменитости сообщил его сын Тони Гимбель, передает The Hollywood Reporter.

По информации СМИ, умер Норман Гимбель в своем доме в Калифорнии. Произошло это еще 19 декабря, однако, вероятно, родственники 91-летнего лирика не хотели разглашать печальную весть.

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Родственники и близкие отметили, что вся жизнь Нормана Гимбеля было связано с музыкой. За 30 лет он создал более 150 песен, которые искусно аранжировали.

"Я всегда чувствовал, что лирика была гениальной под пером Нормана. Его тексты имеют необычайную красоту и чувствительность, понимание состояния человека", – рассказал композитор Чарльз Фокс, который сотрудничал с Норманом Гимбелем.

Родился Норман Гимбель 16 ноября 1927 года в нью-йоркском Бруклине. Свою карьеру он начинал с издателями Дэвидом Блюмом и Эдвином Х Моррисом. Первые его произведения пел Энди Уильямс. Впоследствии песни Нормана Гимбеля выполняли Фрэнк Синатра, Майкл Джексон, Алиша Киз и др.

Впервые о талантливом поэте заговорили после выхода вестерна "Ricochet Romance" в 1954 году, где зазвучали композиции лирика. После этого Норман Гимбель начал свою работу в кино и на телевидении, написав песни для таких популярных шоу, как Laverne & Shirley, Wonder Woman и HR Puffnstuff. Уже в 1980-м мужчина получил самую престижную награду – "Оскар" за оригинальную песню в фильме "Норма Рэй".

Но это не единственная награда, которой мог похвастаться Норман Гимбель: сотрудничество с Чарльзом Фоксом принесло обоим премию "Грэмми" в 1973 году. Отличие они получили за песню "Killing Me Softly", которая стала самой известной из наследия Нормана Гимбеля.

Смотрите клип к песне "Killing Me Softly" (видео):

В 1984 году легендарный поэт был введен в Зал славы писателей.