Умер Петр Ластивка: биография легендарного 96-летнего актера из Тернополя

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Умер Петр Ласточка (Ластивка): биография актера из Тернополя Петра Ластивки
Умер Петр Ластивка: биография / te.20minut.ua

18 декабря в Тернополе случилась трагедия – в квартире, где произошел пожар вследствие замыкания электропроводки, находился Петр Ластивка. 96-летний актер скончался на месте происшествия.

О гибели Народного артиста Украины сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Тернопольской области и на странице украинского режиссера Олеся Санина.

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Биография актера

Талантливый актер Петр Ластивка родился 5 июня 1922 года в селе Савинцы Рокитнянского района Киевской области. Мужчина учился в школе киноактера при Киевской киностудии художественных фильмов (ныне – киностудия имени Александра Довженко) и в 1949 году успешно ее закончил. Известный актер был участником Второй мировой войны, находившись в составе парашютно-десантных войск.


Петр Ластивка в молодости / Facebook / @Петр Ластивка

Впоследствии Петр Ластивка работал в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах, а уже с 1960 года по 1988 был членом актерской команды Тернопольского музыкально-драматического театра (сегодня – академический театр). За свою творческую карьеру легендарный актер сыграл в нескольких десятках спектаклей, самые известные из которых "Наталка Полтавка" (Иван Котляревский), "Майская ночь" и "Вий" (Николай Гоголь), "Земля" (Ольга Кобылянская) и много других.


Петр Ластивка в постановке "Ромео и Джульетта" / Новая Тернопольская газета

Покойный Петр Ластивка также отметился в кинематографе, сыграв в таких лентах, как "Третий удар" (1948), "Чертова дюжина" (1970), "Всадники" (1972) и "Дума о Ковпаке" (1973-1976). Кроме этого Петр Трофимович был автором ряда пьес, которые пользовались большой популярностью в литературных кругах: "Моль", "За волю Карпат", "Девушка из Десны", "Лицом к солнцу" и "Роман Межгорья".


Петр Ластивка / Facebook / @Петр Ластивка

Личная жизнь

96-летний Петр Ластивка был женат на актрисе Марии Божко-Ластивка. Актер имел сына – также Петра Ластивку, который следовал пути отца и стал известным режиссером и актером. Сын покойного актера часто публикует на своей странице в Facebook архивные фотографии отца и рассказывает о жизни и творчестве Петра Ластивки.


Петр Ластивка и Марія Божко-Ластивка (в центре) / Facebook / @Петр Ластивка

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Потери Тернополь
Источник: 24 канал
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