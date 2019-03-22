Умер Петр Зайченко: биография и фильмография советского актера

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Умер Петр Зайченко - биография и фильмография актера Зайченко
Петр Зайченко умер / Фото из открытых источников

Петр Зайченко умер 21 марта 2019 года в Волгограде в возрасте 75 лет. Причиной смерти звезды фильмов "Сибирь. Монамур" и "Гроза над Русью" стал третий инфаркт. LifeStyle 24 подготовили для вас биографию для фильмографию советского актера.

Биография

Советский актер Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в Волгоградской области. После окончания школы он сразу поступил на театральный факультет в местном училище. Позже переехал в Саратов, где продолжил обучение. В 1971 году Петр Зайченко окончил театральное училище и стал актером театра в Волгограде имени Максима Горького. После этого играл в казачьем и Молодежном театрах. Его путь к признанию в киноиндустрии сопровождался многими ролями в театрах, после которых он все-таки стал знаменитостью.

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Фильмография Зайченко

Широкоизвестным Петр Зайченко стал благодаря фильму "Парад планет" (1984), в котором он сыграл роль сержанта Ивана Пухова на прозвище "Крокодилыч". После сотрудничества с режиссером Вадимом Абдрашитовым он получил роли в следующих его фильмах "Плюмбум, или Опасная игра" (1986) и "Армавир" (1991).

Петро Зайченко помер
Петр Зайченко / Фото из открытых источников

Также он сыграл эпизодические роли в фильмах "Такси блюз" (1990) и "Повесть непогашенной луны" (1990). Первую главную роль актер получил в 1992 году. В фильме "Гроза над Русью" рассказывалось о событиях XVI века, когда Иван IV заканчивал свое правление.

Следующей важной ролью Петра Зайченко стала игра в фильме "Сибирь. Монамур" (2011). В кинокартине, которая снималась в сложных условиях в тайге, актер сыграл старовера, жившего вместе со своим внуком в глуши. Для отдельных кадров Петру Зайченко пришлось плавать в ледяной воде, после чего он серьезно заболел. Следствием съемок в тяжелых условиях стала операция.

В течение своей жизни актер пережил три инфаркта, последний из которых стал для него смертельным.

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Теги: LifeStyle Потери Новости LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
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