Умер российский актер Петр Зайченко

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Умер Петр Зайченко - причина смерти, почему умер актер
Умер Петр Зайченко

21 марта на 75-м году жизни умер российский заслуженный артист Петр Зайченко. Актер сыграл в таких популярных фильмах, как "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Свободное плавание" и других. Также снимался в сериалах "Дальнобойщики", "Хиромант", "Участок", "София", "А у нас во дворе" и "Легавый".

О смерти дедушки рассказала внучка, Ксения Амирова, отметив, что у него за последнее время произошел уже третий инфаркт. Актера похоронят на кладбище в Волгограде рядом с женой, которая умерла 2 года назад. Похороны актера запланированы на субботу, 23 марта.

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"Дедушку похоронят рядом с его женой Валерией Николаевной на кладбище Волгограда, она умерла два года назад от болезни. Скорее всего, похороны состоятся в субботу", – сказала Амирова информагентство ТАСС.

Известно, что в начале февраля в Зайченко произошел очередной инфаркт, состояние его было стабильно тяжелым.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Москва Потери
Источник: 24 Канал
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