Умер певец и музыкант Крис Кельми: причина смерти

535 Читати новину українською
Умер Крис Кельми: причина смерти Криса Кельми
Крис Кельми / rusvesna.su

Советский певец и музыкант Крис Кельми умер в Подмосковье первого января 2019 года. Знаменитости было 63 года.

Об этом сообщают российские СМИ, в частности Федеральное агентство новостей со ссылкой на слова представителей МВД называет причину смерти – остановку сердца.

Читайте также: Британская актриса Джун Уитфилд умерла в 93 года

Как предполагается, это могло произойти из-за злоупотребления алкоголем.

Крис Кельми (настоящее имя – Анатолий Арьевич Кельми – это известный советский и российский певец и музыкант. Он стал автором таких песен, как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси".

Кроме того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах". Кельми был создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".

Крис Кельми – "Ночное рандеву": смотрите видеоклип

 

Теги: LifeStyle Музыка Потери
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
2 января 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 242
Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
2 января 16:27 Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
3410
Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
2 января 10:01 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
Марія Бондар 856
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
1 января 17:55 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 40343
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
1 января 17:29 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
59622
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 178
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук