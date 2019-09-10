Умер Роберт Франк – легендарный фотограф-документалист

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Роберт Франк умер – легендарный фотограф-документалист
Умер Роберт Франк / nytimes.com

Наиболее влиятельный фотограф-документалист Роберт Франк умер в возрасте 94 лет в понедельник, 9 сентября. Причины смерти пока не сообщаются.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на слова одного из основателей нью-йоркской галереи Pace-MacGill, которая представляла фотографа Роберта Франка с 1983 года, Питера Макгилла.

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Роберт Франк – это легендарный фотограф XX века, кинорежиссер и оператор, мастер документальной фотографии. Мужчина родился в Швейцарии, откуда в 23 года переехал в Нью-Йорк.

Его самая известная черно-белая фотокнига "Американцы" со снимками, сделанными в середине 1950-х годов. Книга впервые была опубликована в 1959 году и считается классическим образцом документальной фотографии. Предисловие к ней написал американский писатель Джек Керуак. Фотокнига "Американцы" поспособствовала признанию документальной фотографии как художественного феномена.

Роберт Франк также сотрудничал с популярными журналами, как Vogue, Life, Fortune и другими.

Работы Роберта Франка

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Потери
Источник: LifeStyle 24
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