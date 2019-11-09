Умер Роберт Фриман – автор обложек группы The Beatles
Британский фотограф Роберт Фриман умер в возрасте 82 лет. Мужчина является автором обложек знаменитых дисков группы The Beatles: "With The Beatles", "A Hard Day's Night", "Beatles For Sale", "Help!" и "Rubber Soul".
О смерти фотографа, который создал самые известные обложки альбомов группы, сообщил Пол Маккартни на своей странице в твиттере.
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Музыкант назвал Роберта Фримана крупнейшим специалистом и по-настоящему оригинальным и творческим.
Умер наш дорогой Роберт Фриман. Он был одним из наших любимых фотографов в годы Beatles, он придумал некоторые из наших самых знаковых обложек,
– написал Маккартни.
Известно, что фотограф Роберт Фриман начал свою карьеру в Sunday Times. Также он сделал фотографии для первого календаря Pirelli.
Обложки, которые Роберт Фриман создал для The Beatles
Rubber Soul
With The Beatles
A Hard Day's Night
Beatles For Sale
Help!
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