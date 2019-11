Умер Роберт Фриман – автор обложек группы The Beatles

Британский фотограф Роберт Фриман умер в возрасте 82 лет. Мужчина является автором обложек знаменитых дисков группы The Beatles: "With The Beatles", "A Hard Day's Night", "Beatles For Sale", "Help!" и "Rubber Soul".

О смерти фотографа, который создал самые известные обложки альбомов группы, сообщил Пол Маккартни на своей странице в твиттере. Читайте также: Умер дизайнер Патрик-Луи Виттон – наследник легендарного бренда Музыкант назвал Роберта Фримана крупнейшим специалистом и по-настоящему оригинальным и творческим. Умер наш дорогой Роберт Фриман. Он был одним из наших любимых фотографов в годы Beatles, он придумал некоторые из наших самых знаковых обложек,

– написал Маккартни. Известно, что фотограф Роберт Фриман начал свою карьеру в Sunday Times. Также он сделал фотографии для первого календаря Pirelli. Обложки, которые Роберт Фриман создал для The Beatles Rubber Soul With The Beatles A Hard Day's Night Beatles For Sale Help!