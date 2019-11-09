Умер Роберт Фриман – автор обложек группы The Beatles

19 Читати новину українською
Умер Роберт Фриман – автор обложек группы The Beatles
Умер Роберт Фриман – автор обложек группы The Beatles / Instagram / @beatlemania_y_yo

Британский фотограф Роберт Фриман умер в возрасте 82 лет. Мужчина является автором обложек знаменитых дисков группы The Beatles: "With The Beatles", "A Hard Day's Night", "Beatles For Sale", "Help!" и "Rubber Soul".

О смерти фотографа, который создал самые известные обложки альбомов группы, сообщил Пол Маккартни на своей странице в твиттере.

Читайте также: Умер дизайнер Патрик-Луи Виттон – наследник легендарного бренда

Музыкант назвал Роберта Фримана крупнейшим специалистом и по-настоящему оригинальным и творческим.

Умер наш дорогой Роберт Фриман. Он был одним из наших любимых фотографов в годы Beatles, он придумал некоторые из наших самых знаковых обложек,
– написал Маккартни.

Известно, что фотограф Роберт Фриман начал свою карьеру в Sunday Times. Также он сделал фотографии для первого календаря Pirelli.

Обложки, которые Роберт Фриман создал для The Beatles

Rubber Soul

With The Beatles

A Hard Day's Night

Beatles For Sale

Help!

blog_ava
Парацетамол или ибупрофен: что лучше
сегодня
1638
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle The Beatles Потери
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не отреклись от языка: голливудские звезды, которые знают украинский
сегодня 11:25 Не отреклись от языка: голливудские звезды, которые знают украинский
Юлія Девда 2284
Кто из украинских знаменитостей одевается в Louis Vuitton: эффектные фото
8 ноября 15:20 Кто из украинских знаменитостей одевается в Louis Vuitton: эффектные фото
Юлія Михайлова 340
Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
8 ноября 14:04 Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
Квітослава Туз 177
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 8 – 10 ноября
8 ноября 09:30 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 8 – 10 ноября
Уляна Журба 423
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
7 ноября 14:11 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз 9919
Новости
Больше новостей
Залиште відгук