Умер Роджер Чарлери – основатель британской группы The Beat

Солист и основатель группы The Beat Роджер Чарлери умер во вторник, 26 марта. Певец, знаменитый также как Ранкин Роджер, ушел из жизни в возрасте 56 лет.

Британский певец Ранкин Роджер умер на 57-м году жизни во вторник, 26 марта, в окружении семьи. Об этом сообщает иностранное издание BBC.

Читайте также: Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили: биография и фильмография

Как указано в источнике, летом 2018 года он пережил инсульт, а несколько месяцев перед смертью ему диагностировали две опухоли в головном мозге и рак легких.

Сразу после его смерти участники группы сообщили поклонников о потере на их официальном сайте. В сообщении говорилось: "Он воевал, воевал и воевал. Роджер был борцом". Вероятно, таким комментарием коллеги Роджера имели в виду его борьбу с болезнями, которые ускорили его смерть.

Также они от имени близких солиста группы The Beat поблагодарили поклонников за поддержку, которая очень важна для них в эти дни.

Скриншот с официального сайта The Beat



Биография Роджера Чарлери

Роджер Чарлери родился 21 февраля 1963 года в Бирмингеме, в Англии, в семье западно-индийского происхождения. С ранних лет он начал интересоваться панк-роком, а в 1978 году стал барабанщиком в норвежской группе Dum Dum Boys. Первый концерт коллектива, к которому парень присоединился, прошел вместе с The Beat. Именно тогда он впервые начал брать микрофон и петь. После этого он много раз присоединялся к группе, прежде чем стать солистом.

Энергия Роджера Чарлери и сильный вокал сыграли важную роль во второй волне становления группы The Beat. После того, как он присоединился к ним, они выпустили три альбома. В 1983 году группа распаль. Однако покидать свою музыкальную карьеру парень не собирался. Он вместе с другими вокалистами создали группу General Public. Однако они не получили такого успеха, о котором мечтали, и коллектив также прекратил свое существование.

С 1996 года певец сотрудничал со многими музыкантами, а в 2006 году группа The Beat воссоединилась. Осенью 2018 года Роджер Чарлери намеревался начать свой первый американский тур, однако тогда ему диагностировали рак.